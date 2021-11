¿Has sentido la tentación de reparar tu iPhone en una tienda no autorizada? De seguro has podido pensar en el ahorro económico que vas a conseguir. Y no podemos negar que el coste es una de las condiciones a las que más damos atención al buscar cualquiera de estos servicios. Sin embargo, también sabemos que lo barato, muchas veces termina saliendo más costoso.

Y si hablamos de tu iPhone nos referimos a una pieza singular, es una herramienta que quieres cuidar al máximo. Por eso, lo recomendable es dar la mejor atención que este se merece para que dure por más tiempo. Pero, ¿realmente es tan riesgoso reparar tu iPhone en tiendas no autorizadas? ¿Y cuáles son estas tiendas? Aquí te mostraremos las respuestas de inmediato.

¿Qué son tiendas no autorizadas para reparar tu iPhone?

Las tiendas no autorizadas para reparar tu iPhone son todas aquellas que no cuentan con el certificado oficial de la marca. Aunque son técnicos que están dispuestos a ayudarte porque tienen ciertos conocimientos, no están autorizados por iPhone. Sus servicios son más económicos que los del SAT (Servicio Técnico Autorizado), pero son un riesgo para tu dispositivo.

Razones para no acudir a tiendas no autorizadas

Te daremos tres razones claves para que no vayas a reparar tu iPhone en una tienda no autorizada:

Pierdes la garantía

La garantía de un iPhone en España cubre hasta 2 años, tanto por la marca como por la tienda donde lo compraste. Sin embargo, si el teléfono llega a ser manipulado por alguien más, en ese momento la tienda y iPhone no reconocen la garantía. Así, no puedes hacer ningún tipo de reclamos.

Riesgos de daños irreparables

Es posible que la reparación resulte un éxito para el momento. Quizás el teléfono funcione como lo haría de manera habitual. Pero no tienes certeza de por cuánto tiempo lo hará. Esto ocurre porque cuando no se utilizan piezas originales, puede dejar de funcionar en poco tiempo.

Piezas no originales

La tercera razón para no reparar tu iPhone en tiendas no autorizadas es por el tipo de piezas que se utilizan. En estos sitios no vas a encontrar los repuestos originales y certificados por iPhone. Esto es una gran desventaja porque no sabes por cuánto tiempo van a funcionar.

Al reparar tu iPhone en una tienda no autorizada las desventajas son mayores. Por eso, evita riesgos innecesarios con tu dispositivo. Acude a los técnicos certificados y verás que es una decisión más rentable, segura y responsable.