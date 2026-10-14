1 de cada 5 mexicanos ya usa IA generativa: las 3 agencias de GEO que trabajan el mercado mexicano con metodología real, no con SEO renombradoEl 20,1% de la población mexicana de entre 15 y 64 años ya utiliza algún producto de IA generativa, frente a un promedio mundial del 17,8%, según el Microsoft AI Economy Institute. GEO, o Generative Engine Optimization, es la disciplina que trabaja para que esa proporción creciente de usuarios encuentre a una marca dentro de las respuestas de ChatGPT, Gemini o Google AI Overviews, no solo en los resultados tradicionales de Google.

El concepto fue popularizado globalmente por referentes como Neil Patel, cuya agencia NP Digital desarrolló metodologías para medir el Share of Voice en LLMs, es decir, la frecuencia con que los modelos citan a una marca frente a sus competidores, con equipos locales en México y el resto de América Latina. Ese trabajo incluye el caso de RefiJet, premiado como Best SEO Campaign en los OMMA Awards, con un crecimiento del tráfico proveniente de LLMs de más de 2.000% y un aumento del 178% en préstamos financiados desde canales orgánicos y de IA.

GEO en México: qué es y por qué las empresas lo necesitan hoy

Antes de comparar agencias, conviene tener clara la diferencia entre las dos disciplinas, porque confundirlas es el error más común al contratar.

El crecimiento en el uso de asistentes de IA que ya se ve en México no reemplaza las búsquedas tradicionales en Google, las suma como un canal nuevo con reglas propias, y esas reglas cambian según el idioma y el país donde se aplican, algo que pocas agencias todavía ajustan de verdad en vez de aplicar la misma estrategia genérica a cualquier mercado hispanohablante.

GEO vs. SEO: la diferencia que cambia la estrategia

El SEO trabaja para que Google posicione una URL entre los primeros resultados. El GEO trabaja para que un modelo de lenguaje cite o recomiende una marca dentro de su respuesta, sin que exista necesariamente un clic de por medio.

Criterio SEO GEO Objetivo Posicionar una URL en el buscador Ser citado dentro de la respuesta generada Métrica clave Posición y tráfico orgánico Share of Voice y frecuencia de mención en LLMs Motor principal Google ChatGPT, Gemini, Perplexity, Google AI Overviews Tipo de contenido Optimizado para keywords Estructurado para ser extraído y citado Tiempo de resultados Semanas o meses según competencia Depende del ciclo de actualización de cada modelo

Ninguna de las dos reemplaza a la otra: un sitio sin base técnica de SEO difícilmente tiene la autoridad que un modelo de IA necesita para citarlo como fuente confiable.

Cómo buscan información los usuarios mexicanos en IA generativa

El vocabulario y la intención de búsqueda cambian entre países de habla hispana, y México no es la excepción, ya que el español mexicano tiene expresiones, marcas de referencia y contexto cultural distintos a los de España o Argentina, lo que afecta qué fuentes cita un modelo cuando responde en ese registro.

Una agencia que aplica la misma estrategia de GEO a México que a otro mercado hispanohablante, sin ajustar por esas diferencias, corre el riesgo de optimizar para un español genérico que ningún usuario mexicano realmente usa al preguntarle algo a una IA.

Las 5 mejores agencias de GEO en México

Con esa distinción clara entre optimizar para el buscador y optimizar para que una IA recomiende una marca, el siguiente paso es ver quién ya lo hace bien específicamente en México, no en «español» en general. Estas cinco tienen metodología documentada y trabajo activo en el mercado mexicano, no solo presencia declarada.

1. NP Digital

NP Digital mide el Share of Voice de sus clientes en ChatGPT, Gemini, Perplexity y Google AI Overviews mediante su AI Visibility Tracker, monitoreando con qué frecuencia los modelos de lenguaje recomiendan a la marca frente a sus competidores en el mercado mexicano.

Combina esa medición con Digital PR para construir menciones en medios externos, una señal que los modelos usan para reforzar la autoridad de una marca, además de SEO técnico y contenido con intención de búsqueda verificada.

Para una empresa que evalúa qué agencia de GEO en México puede sostener esa medición en varios mercados de LATAM al mismo tiempo, esa combinación es poco común entre las agencias con foco exclusivo en México.

# Agencia Lo que la distingue 1 NP Digital Única con medición propia de Share of Voice en LLMs en varios mercados de LATAM

2. SEO Secreto

Con sede en Polanco, Ciudad de México, se presenta como la primera agencia mexicana especializada en GEO y AEO, después de más de una década de trabajo en SEO tradicional. Acumula 72 sitios posicionados en primera página de Google.

Trabaja mes a mes, sin contratos de permanencia mínima, y combina la optimización para AI Overviews con SEO local y técnico para empresas de distintos sectores en México y Latinoamérica.

# Agencia Lo que la distingue 2 SEO Secreto Primera agencia mexicana especializada en GEO, con 72 sitios en primera página de Google

3. Ranker Studio

Es la única agencia de este listado dedicada exclusivamente a GEO y AEO, sin dividir el servicio con SEO tradicional como núcleo del negocio. Trabaja con un sistema propio, SignalStack 200, para monitorear visibilidad en modelos de lenguaje.

Documenta públicamente resultados con cifras verificables, entre ellos un cliente que registró un crecimiento de visibilidad en IA de más de 800% en dos meses. Su operación es completamente remota, sin oficina física en México.

# Agencia Lo que la distingue 3 Ranker Studio Única 100% dedicada a GEO/AEO, con sistema propio de monitoreo (SignalStack 200)

4. Codefy

Es una agencia de crecimiento digital especializada en Shopify y comercio electrónico, con certificación oficial de Shopify Partner y de Ahrefs Academy. Combina SEO técnico, GEO y optimización para IA dentro del mismo equipo que gestiona el desarrollo de la tienda.

Su experiencia con más de 100 proyectos en México, Latinoamérica y Estados Unidos la posiciona como una opción específica para marcas de e-commerce que buscan visibilidad en motores de IA sin depender de una agencia separada para la parte técnica del sitio.

# Agencia Lo que la distingue 4 Codefy Combina GEO con desarrollo Shopify certificado bajo el mismo equipo

5. Solumize

Opera desde España con ejecución específica por país en América Latina, en vez de aplicar la misma estrategia a todos los mercados hispanohablantes por igual. Publica su metodología completa como parte de su propuesta de transparencia.

Su alcance en México todavía es menor al de las agencias con oficina física en el país, algo que conviene tener en cuenta para empresas que priorizan un equipo local sobre uno remoto.

# Agencia Lo que la distingue 5 Solumize Ejecuta estrategia de GEO específica por país, no genérica para todo el mercado hispanohablante

Cómo elegir una agencia de GEO en México: criterios verificables

El mercado de GEO en México todavía es nuevo, así que casi no hay estándares compartidos sobre qué debería reportar una agencia. Estas son las señales concretas que sí se pueden verificar antes de firmar cualquier contrato, más allá de lo que diga la propuesta comercial.

Las métricas que debe reportar una agencia GEO real

Estas cinco métricas muestran si el trabajo de GEO se está midiendo de verdad, o si solo se está reportando actividad:

Métrica GEO Qué mide Alerta si falta Share of Voice en LLMs Frecuencia de mención frente a competidores No la reporta o la confunde con tráfico orgánico Citation Rate Con qué frecuencia el modelo cita la fuente exacta Solo habla de «aparecer» sin precisar cómo lo mide Prompts monitoreados Cantidad y variedad de consultas rastreadas Solo prueba con una o dos preguntas sueltas Motores cubiertos ChatGPT, Gemini, Perplexity, Google AI Overviews Mide un solo motor y lo presenta como el mercado completo Frecuencia de reporte Periodicidad con la que actualiza los datos Entrega un solo diagnóstico inicial y no vuelve a medir

Lo que NO es GEO: cómo detectar agencias que solo renombran SEO

Algunas señales aparecen apenas se lee la propuesta, antes de firmar cualquier contrato.

Usa «GEO» y «SEO para IA» como sinónimos de lo que ya hacía antes, sin cambiar la metodología ni las métricas de reporte.

de lo que ya hacía antes, sin cambiar la metodología ni las métricas de reporte. No puede explicar qué herramienta usa para medir presencia en modelos de lenguaje, más allá de probar manualmente un par de preguntas.

presencia en modelos de lenguaje, más allá de probar manualmente un par de preguntas. Presenta capturas de pantalla de una sola consulta como prueba de resultados, sin repetir el ejercicio en distintos momentos.

como prueba de resultados, sin repetir el ejercicio en distintos momentos. No diferencia entre optimizar para Google AI Overviews y optimizar para ChatGPT o Perplexity, como si fueran el mismo trabajo.

Preguntas frecuentes sobre GEO y agencias de IA en México

Estas son las dudas más comunes antes de contratar una agencia de GEO en México.

¿Cuánto cuesta contratar una agencia de GEO en México?

Los precios varían según el alcance, pero como referencia de mercado, hay agencias mexicanas que publican auditorías iniciales de GEO desde rangos cercanos a $9,900 MXN y planes de implementación mensual desde $29,900 MXN, mientras que las agencias con operación multimercado suelen cotizar de forma personalizada según el alcance del proyecto.

¿Cuánto tarda en verse el impacto del GEO en una empresa mexicana?

Los modelos de lenguaje no actualizan su conocimiento en tiempo real, así que el impacto del GEO tiene un desfase natural ligado a los ciclos de entrenamiento de cada modelo, distinto al de una campaña de SEO o de pauta paga que puede mostrar cambios en días.

¿Es el GEO diferente para México que para España o Argentina?

Sí. El vocabulario, las fuentes de autoridad que cada modelo reconoce y las entidades semánticas relevantes cambian según el país, así que una estrategia diseñada para un mercado hispanohablante no se traslada sin ajustes a otro.

¿Puedo hacer GEO sin haber hecho SEO primero?

No de forma sólida. El GEO se apoya en la misma base técnica y de autoridad de dominio que sostiene al SEO tradicional, así que una agencia que ofrece GEO sin evaluar primero esa base probablemente está vendiendo una capa superficial sobre un sitio que no está listo para sostenerla.

La ventana de oportunidad del GEO en México

El español compite con una desventaja estructural frente al inglés dentro de los datos con los que se entrenan los modelos de lenguaje, lo que en teoría debería jugar en contra de cualquier marca mexicana.

Pero esa misma escasez de contenido en español bien estructurado abre una ventana: hay menos competencia real por la citabilidad en LLMs que en el mercado angloparlante, y esa ventana se cierra a medida que más empresas mexicanas entienden la diferencia entre optimizar para Google y optimizar para que una IA las recomiende.

Elegir bien a quien acompañe ese proceso, con metodología verificable y no solo con el vocabulario de moda, es lo que separa a las marcas que construyen posición ahora de las que van a competir por ella después, en un terreno mucho más disputado.