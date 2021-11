Estamos seguros que el tema del ciclo menstrual tiene algunas teorías diversas. Hay quienes opinan que es súper importante ser regulares en este sentido, mientras que otros aseguran que los ciclos menstruales irregulares son completamente normales. Sin embargo, es necesario destacar que el ciclo menstrual sigue siendo algo muy importante, por tanto no deberíamos tomarlo a la ligera.

Lo normal es que una mujer vea su menstruación cada 28 días, pero sabemos que esto no sucede en todos los casos. Por tal razón, no podemos reducir la relevancia de un problema menstrual, puesto que el problema pudiera ser indicativo de que algo no va bien en el organismo. Si sentimos que se han vuelto “normales” los ciclos menstruales irregulares, es momento de buscar ayuda profesional.

Los ciclos menstruales irregulares y lo que significa

El problema de las irregularidades menstruales suele presentarse principalmente durante la etapa de la adolescencia. Pudiera determinarse como algo normal que la menstruación tuviera un retraso de 5 o 15 días. Sin embargo, cuando este tarda en llegar, podemos decir que es una alarma de que necesitamos actuar y buscar ayuda especializada, pues todo nuestro cuerpo está perfectamente conectado.

El proceso menstrual suele durar entre 25 y 45 días en volver a venir, aunque en realidad no debería pasar más de 30 días. ¿Cómo saber cuando ya es un problema mayor los ciclos menstruales irregulares? Se considera un problema cuando la regla ha fallado 2 veces en los últimos 6 meses, esto demuestra que tu organismo está fuera de control y que definitivamente no puedes tener idea de cuándo llegará.

¿Qué cosas pueden producir irregularidad en la menstruación?

Aunque no lo creas, son muchas las causas que pueden producir los ciclos menstruales irregulares. A continuación te mostramos algunos de ellos:

Largas horas sin dormir.

Gran pérdida de peso.

Trastornos de alimentación.

Pérdida de peso brusco.

Ciertos medicamentos.

Pólipos uterinos.

Insuficiencia en los ovarios.

Estrés crónico.

Ejercicios intensos por horas.

¡No le restes importancia a la regularidad de tu ciclo menstrual!

No des por sentado que no pasa nada si se presentan ciclos menstruales irregulares, cuando estos aparecen es una muestra de desajustes graves que pudieran descompensar todo tu organismo. Es importante que recuerdes que el ciclo menstrual está estrechamente relacionado con todos los órganos de tu cuerpo, lo que incluye el corazón. ¡En caso de que notes que algo no va bien, consulta a tu médico e inicia un tratamiento cuanto antes!