En el contexto del avance continuo de la estrategia «México Digital» y del creciente impulso al emprendimiento en el país, SAM, como uno de los proyectos digitales clave dentro de la estrategia de Samsung Electronics México, se está consolidando como una nueva plataforma que integra oportunidades de inversión, emprendimiento y empleo.

Desde su lanzamiento en México en 2025, la plataforma SAM se ha enfocado en impulsar un modelo de desarrollo basado en tecnologías digitales. Con la operación independiente, la innovación tecnológica y la expansión a escala como principios centrales, se le describe no solo como un motor de la transformación digital de Samsung Group en el mercado mexicano, sino también como una plataforma para que los usuarios en México participen en emprendimientos digitales, generen ingresos y construyan activos digitales.

Cooperación con el gobierno y Scotiabank para construir un sistema operativo seguro

El desarrollo de la plataforma financiera SAM no depende únicamente de un modelo innovador; también pone énfasis en la cooperación entre el gobierno, las empresas y las instituciones financieras.

La plataforma financiera SAM mantiene una relación de cooperación estratégica de largo plazo con el Gobierno del Estado de Querétaro. Además, estableció un centro regional de administración y operaciones en la planta de Samsung en Querétaro y fue incorporada a programas locales de impulso al empleo digital y de apoyo a la incubación de pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, SAM estableció con Scotiabank México, una de las principales instituciones financieras del país, un esquema de cooperación para la liquidación y supervisión de fondos.

Los procesos de depósito, retiro y liquidación de rendimientos de los usuarios se administran a través del sistema bancario y se complementan con mecanismos de monitoreo de riesgos financieros, con el fin de mejorar la eficiencia y la seguridad en la gestión de los fondos.

El Sr. Choi Hyun-woo, director ejecutivo (CEO) de la plataforma financiera SAM, cuenta con amplia experiencia en la gestión de empresas internacionales. A lo largo de su trayectoria ha ocupado puestos directivos en diversas compañías que cotizan en bolsa y ha sido responsable de la planeación estratégica, la expansión en mercados internacionales, la operación digital y la integración de recursos industriales, acumulando una sólida experiencia en administración empresarial, gestión de capital y economía digital.

Desde que asumió la dirección ejecutiva de la plataforma financiera SAM, el Sr. Choi Hyun-woo ha estado a cargo de la estrategia de desarrollo, la coordinación de recursos globales y la gestión operativa. Bajo el principio de impulsar el crecimiento mediante la innovación tecnológica, con el sector productivo como base y los servicios digitales como eje central, ha promovido de manera continua la actualización tecnológica, la optimización operativa y la expansión internacional de la plataforma. Bajo su liderazgo, SAM aceleró su presencia en el mercado y logró un rápido crecimiento durante su primer año de operación, fortaleciendo de forma constante su influencia de marca y su competitividad, y sentando bases sólidas para su desarrollo de largo plazo en Norteamérica.

El Sr. Choi Hyun-woo señaló que, en el futuro, la plataforma financiera SAM continuará aplicando una estrategia de desarrollo basada en la innovación, integrará más recursos industriales de calidad a nivel mundial, perfeccionará su sistema de servicios digitales y seguirá mejorando la eficiencia operativa y la experiencia de los usuarios. El objetivo es construir una plataforma digital con competitividad internacional y aportar nuevas capacidades al desarrollo de la economía digital de Norteamérica.

Construcción de un ecosistema digital integral de tres componentes

1. Sistema de inversión en dispositivos inteligentes

Los usuarios pueden participar en proyectos relacionados con dispositivos inteligentes y terminales del Internet de las Cosas fabricados en plantas de Samsung, y generar rendimientos a partir del valor creado por el sector productivo.

Este modelo busca conectar el sistema de manufactura de Samsung Group con el ecosistema digital de usuarios, integrando el sector productivo con la plataforma digital.

2. Modelo de emprendimiento en equipo

La plataforma ofrece un sistema de apoyo para la operación de equipos y el emprendimiento. Los usuarios pueden obtener ingresos de largo plazo mediante la promoción, la capacitación y la administración de equipos.

3. Sistema de trabajo digital a distancia

Para las personas que cuentan con horarios flexibles, la plataforma ofrece un modelo de tareas digitales en línea que les permite participar de manera remota y acceder a formas de empleo más flexibles.

Impulso a la transformación digital del ecosistema industrial de Samsung Group en México

El artículo señala que SAM no solo brinda servicios a usuarios individuales, sino que también se posiciona como una plataforma de conexión relevante dentro del ecosistema industrial de Samsung Group en el mercado mexicano.

Entre sus principales funciones se encuentran:

· Promover la conexión de datos entre los sistemas de manufactura, almacenamiento, logística y servicio posventa de Samsung;

· Colaborar con gobiernos locales, universidades e instituciones tecnológicas en programas de capacitación de talento;

· Apoyar a Samsung Group en la expansión hacia ciudades mexicanas de segundo y tercer nivel, fortaleciendo el alcance de sus líneas tradicionales de productos, como teléfonos celulares, televisores, refrigeradores y otros electrodomésticos.

A futuro, la plataforma financiera en línea SAM busca evolucionar hacia una «Plataforma Integral SAM México Digital», con servicios en comercio digital, ecosistemas de hogar inteligente, atención posventa y capacitación para el empleo, a fin de formar un circuito integral de servicios industriales.

Conclusión: de una plataforma digital a una infraestructura para el ecosistema industrial

La plataforma financiera en línea SAM está explorando un nuevo modelo de economía digital que combina el apoyo gubernamental, la cooperación bancaria y la innovación empresarial para integrar la tecnología digital con el sector productivo y facilitar que más usuarios participen en el desarrollo de la economía digital.

Su objetivo no es únicamente construir una plataforma digital, sino también convertirse en una fuerza relevante para impulsar la transformación digital de la economía mexicana.

Sitio web para registrarse: https://www.samworkfinance.vip/

Correo de contacto: samwork0317@gmail.com