¿Alguna vez has sentido que tu coche eléctrico comienza a perder autonomía durante el invierno? Si es así, no eres el único, puesto que estos ejemplares tienden a experimentar ciertos efectos negativos en esta época del año. No es un secreto para nadie que los coches sufren ante temperaturas extremas. Y cuando estamos en las heladas del invierno es mucho mayor.

Como parte de estos efectos negativos, encontramos la pérdida de la autonomía, la carga, su rendimiento y demás. Podemos decir que es una época donde el vehículo rinde menos, y como consecuencia, tú sentirás estos efectos. ¿Qué ocasiona este tipo de problemas? ¿Y cómo puedes estar preparado para hacerles frente? Los siguientes tips te ayudarán en este sentido.

Efectos negativos en el coche eléctrico durante el invierno

Cuando hablamos de efectos negativos nos referimos a limitaciones que el coche va a experimentar. Sin embargo, esto no significa que no puedas utilizarlo, porque él seguirá funcionando, solo que a un nivel inferior. Un ejemplo de esto lo tenemos en un coche cuya independencia eléctrica es de entre 200 y 300 km. La autonomía será mucho menor y, por tanto, limitará su uso.

Siendo así, es fácil destacar que los primeros efectos se ven en la autonomía del vehículo. Por otro lado, la batería también sufre alteraciones como consecuencia del frío, y esto ocasiona un menor rendimiento. Al final, un vehículo sin mucha energía no resultará útil para realizar las actividades planificadas. Y necesitarás de una carga pronta para continuar con la faena.

¿Cuáles son las causas de estos efectos en el coche eléctrico?

No es necesario ser un científico para conocer el por qué ocurren estos efectos negativos. Aquí te explicamos. Las baterías del coche están compuestas principalmente de iones de litio. A fin de funcionar, ellas producen unas reacciones electroquímicas, las cuales se ralentizan con el frío. Esa es la razón básica por la que el coche comienza a perder su autonomía y su rendimiento.

¿Cómo puedes prevenir las limitaciones de autonomía en el coche?

Existen pocas cosas que puedes hacer para luchar contra el frío del invierno. No obstante, estos dos consejos te serán útiles: un lugar más protegido y una carga completa. Es recomendable que busques un lugar más seguro donde cuidar al coche eléctrico del frío. Además, mantener la carga de la batería en su máximo nivel en todo momento, ayuda a que su rendimiento sea más completo.