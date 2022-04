Días atrás la mayor noticia del momento fue el golpe de Will Smith hacia Chris Rock en la ceremonia de los premios Oscar. Situación que no pasó desapercibida por nadie, ya que dicha ceremonia se transmitió a nivel mundial.

Mientras se presentaba el Oscar al mejor documental para la ceremonia de la 94ta edición, el comediante Chris Rock hacia su participación de chistes en referencia a los asistentes. Pero, las cosas cambiaron en el momento en que habló sobre el cabello de Jada Pinkett, actriz y también esposa del actor Will Smith, quien se encontraba nominado en la categoría de mejor actor.

Smith momentos después del “chiste” hacia su esposa subió al escenario y le dio una bofetada al comediante ¿era parte del show el comentario?

Para resolver esta interrogante, Will Packer productor de los premios Oscar 2022 explicó al programa Good Morning America que Chris tenía a su disposición una gran lista de chistes increíbles en su apuntador, pero de pronto se salió del formato y decidió hacerlo a estilo libre, improvisando.

Además, Packer expreso:

“Si existe alguien que no se preocupa de presentarse a una audiencia en vivo y hacer bromas es Chris Rock, nadie lo hace mejor que él. Pero lo que sucedió no se vio venir, no esperamos el “chiste” y mucho menos la reacción de Smith”.

Un giro inesperado para la Academia y para Chris Rock

Las cosas sin lugar a dudas cambiaron, y dieron un giro inesperado para la academia, el comediante, los asistentes y el público a nivel mundial que observaba la ceremonia cuando Chris Rock dijo: “Jada Te amo. ‘G.I. Jane 2’ no puedo esperar para verla”.

Este comentario incomodó notablemente a la actriz, ya que aquí se hizo referencia a su cabello rapado y se le comparó con el del personaje de G.I Jane, quien en la película luce con el cabello afeitado.

Al notar dicha incomodidad, Will Smith no lo pensó dos veces y se subió al escenario a golpear al comediante, dejando claro que no hiciera comentarios sobre su esposa.

Este suceso, ensombreció la noche y la hizo incomoda para todos los presentes.

¿Por qué Jada Pinkett luce el cabello rapado?

La actriz y esposa de Will Smith sufre de una enfermedad llamada alopecia. Padecimiento autoinmune del que ella misma ha hecho eco en redes sociales, el cual genera que se destruyan los folículos del pelo y por lo tanto ya no vuelvan a crecer. Razón por la cual en el año 2021 decidió raparse de manera definitiva.

Claramente, para la familia Smith – Pinkett este comentario resultó ofensivo, ya que una enfermedad no es motivo de chiste para nadie.

De acuerdo con fuentes cercanas a Chris Rock, se dice que el comediante desconocía el padecimiento de Pinkett. Incluso él mismo se disculpó posteriormente a través de un comunicado con la pareja por su indiscreción y a su vez no quiso involucrar a la policía en el acontecimiento.

