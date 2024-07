Las enfermedades del hígado constituyen un problema de salud significativo en México que a menudo no recibe la atención adecuada. Entre las patologías más comunes se encuentran la hepatitis, la cirrosis y el hígado graso no alcohólico. Estas condiciones pueden llevar a complicaciones graves, incluyendo la insuficiencia hepática y la necesidad de un trasplante de hígado.

