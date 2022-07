Científicos especialistas de Universidad Queen Mary de Londres, detectaron una serie de síntomas nuevos que se relacionan con el virus de la viruela del mono. Pues en sus investigaciones se dieron cuenta que los enfermos presentaban lesiones genitales y en el ano.

Dicho estudio se publicó en la revista The New England Journal Of Medicine, donde abarcaron más de 500 infecciones diagnosticas en 16 países entre la fecha del 27 de abril al 24 de junio de este año. Llegando a la conclusión que una de cada diez personas tenía una lesión cutánea en la zona genital, y el 15% mostraban señales de presentar dolor anal o rectal.

Síntomas no reconocidos

Los nuevos síntomas que presentaban muchos de los individuos enfermos no se encuentran reconocidos en las definiciones medicas actuales de la viruela símica.

Respecto a los resultados en esta serie de más de 500 casos, el 73% presentó lesiones anogenitales y el 40% tenia lesiones en las mucosas. Y alrededor del 95% de las personas infectadas presentaron al menos una erupción cutánea.

El 98% de los casos estudiados eran hombres, y de ellos el 41% tenían infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, siendo la mediana edad la de 38 años.

Además, los pacientes que formaron parte de la prueba presentaron síntomas que se asocian a la viruela del mono, como es el caso de fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio, ganglios inflamados, lesiones cutáneas que pueden ser planas o elevadas llenas de líquido, concentrándose en la cara, manos y pies.

En los servicios de salud manifestaron que un porcentaje de pacientes fuero hospitalizados, con motivos de dolor en su mayoría anorrectal severo y sobreinfección de tejidos blandos.

Por todas estas razones, las definiciones internacionales de casos deben ampliarse y añadir los nuevos síntomas, que actualmente no se incluyen, como son las llagas en la mucosa anal y las ulceras simples.

