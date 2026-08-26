finakredito, plataforma digital enfocada en facilitar el acceso a soluciones de crédito en México, anunció el fortalecimiento de sus procesos de seguridad y prevención de fraude para usuarios mexicanos, en un contexto de mayor adopción de servicios financieros digitales y de nuevas modalidades de suplantación de identidad.

La iniciativa forma parte de la estrategia tecnológica de la compañía para mejorar la protección de datos, reforzar la verificación de identidad y reducir riesgos durante los procesos digitales relacionados con solicitudes de crédito. Entre las mejoras previstas se incluyen controles de autenticación, análisis automatizado de señales de riesgo, revisión de patrones de comportamiento y mecanismos de detección de posibles inconsistencias en la información presentada por los usuarios.

El anuncio llega en un momento en el que México mantiene un avance sostenido en inclusión financiera. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, elaborada por el INEGI en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 76.5% de la población de 18 a 70 años contó con al menos un producto financiero formal en 2024, frente a 67.8% en 2021. El mismo reporte señaló que 37.3% de la población contaba con al menos un crédito formal.

Este crecimiento también ha elevado la importancia de contar con procesos digitales más claros, seguros y verificables. En los últimos años, autoridades mexicanas como la CONDUSEF han reiterado llamados a la prevención frente a fraudes, suplantación de identidad y uso indebido de canales digitales para ofrecer créditos falsos o recopilar información personal de los usuarios.

Para finakredito, la confianza es un elemento central en la adopción de servicios financieros digitales. Por ello, la compañía está fortaleciendo sus controles para que los usuarios puedan identificar canales oficiales, proteger su información y realizar sus procesos con mayor seguridad.

Como parte de este enfoque, finakredito también trabaja en la consolidación de canales oficiales de comunicación, incluido WhatsApp Business, con el objetivo de ofrecer una vía más directa y reconocible para la atención a usuarios. La compañía indicó que este tipo de canales permite reducir la exposición a cuentas no autorizadas, mensajes falsos y contactos que intentan aprovecharse de personas interesadas en productos financieros.

La estrategia de seguridad de finakredito combina herramientas tecnológicas con mejores prácticas de comunicación al usuario. La plataforma recomienda verificar siempre los canales oficiales de contacto, evitar compartir contraseñas o códigos de autenticación, desconfiar de promesas de aprobación inmediata sin revisión previa y revisar cuidadosamente cualquier solicitud de pago anticipado o información sensible.

Con estas acciones, finakredito busca posicionarse como una marca enfocada en el desarrollo responsable de servicios digitales relacionados con el crédito en México, con especial atención a la protección del usuario, la gestión de riesgo y la inclusión financiera.