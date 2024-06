Una de las bacterias que no tiene cura actualmente es Mycobacterium leprae , responsable de la lepra. Esta enfermedad crónica afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, el tracto respiratorio superior y los ojos. Aunque los tratamientos antibióticos pueden controlar y prevenir la propagación de la lepra, no existe una cura definitiva que elimine completamente la bacteria del organismo.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy