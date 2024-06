El impacto del crecimiento poblacional no solo se mide en términos de infraestructura y medio ambiente, sino también en la calidad de vida de los habitantes. Con la expansión de las ciudades, es crucial asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios esenciales como educación, salud y empleo. La desigualdad social y económica puede exacerbarse si las intervenciones gubernamentales no son inclusivas y equitativas, afectando negativamente el bienestar de la población.

