En México, las principales causas de morbilidad están dominadas por enfermedades crónicas y condiciones no transmisibles. Entre ellas, destacan la diabetes mellitus y la hipertensión arterial , las cuales afectan a una gran parte de la población adulta. Estos padecimientos no solo son prevalentes sino que también son responsables de complicaciones graves que pueden afectar la calidad de vida de los pacientes.

