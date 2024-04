Otro lugar que no puedes perderte es el Mercado Central . Este bullicioso mercado está lleno de vendedores que ofrecen productos frescos de todo tipo: frutas, verduras, carnes, quesos y mucho más. Una visita al Mercado Central no sólo te permitirá experimentar la auténtica cultura valenciana, sino que también te dará la oportunidad de probar algunas de las delicias culinarias locales.

