Finalmente, si eres un fanático de las bicicletas, RAGBRAI (The Register’s Annual Great Bicycle Ride Across Iowa) es una cita obligatoria. Este evento atrae a miles de ciclistas cada año que realizan el recorrido de oeste a este a través de la belleza panorámica de Iowa en un viaje de una semana.

Por último, pero no menos importante, es el Capitolio del Estado de Iowa . Este hermoso edificio, con su cúpula dorada, es un hito impresionante. Esencialmente, una visita a Iowa no estaría completa sin un viaje al Capitolio. Además de su estética impresionante, el Capitolio tiene un papel integral en la historia y la política de Iowa, lo que añade un extra de profundidad a su visita.

