Una de las atracciones más famosas en Epcot es Soarin’ Around the World . Esta experiencia en simulador de vuelo te lleva en un viaje aéreo sobre varios países del mundo, desde el Taj Mahal en India hasta la Gran Muralla China. No puedes dejar de experimentar esta atracción si visitas Epcot.

