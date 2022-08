¿Quieres descargar el WhatsApp plus azul y no estás seguro de si es una buena decisión? Esta aplicación ha causado gran revuelo en el uso de la mensajería despertando el interés de muchas personas. No obstante, no podemos dejar de lado que se trata de una aplicación no oficial y, por tanto, representa algunos riesgos. Por eso, aquí vas a poder conocer cómo acceder a whatsappplus.apk y algunas cosas que debes saber.

Características importantes del WhatsApp plus azul

Si algo ha causado verdadero interés en los usuarios hacia el WhatsApp plus azul son las características que tienen, las cuales resultan llamativas. De hecho, desde el punto de vista de muchos, estas se ven más atractivas que las que ofrece el WhatsApp de Facebook. Y una de las principales es la gran variedad de opciones que tiene para personalizar la interfaz. Aquí puedes conocer algunas de las más relevantes.

En WhatsApp plus azul tienes para cambiar el tamaño de la letra de la interfaz y los colores a tu gusto.

Puedes subir videos y fotos sin ningún límite de tamaño y sin perder la calidad de estos.

Los contenidos se comparten de manera más rápida, permitiendo así que todo sea casi instantáneo.

Los mensajes se pueden programar para ser enviados a una hora específica, ayudando así para que no pierdas la puntualidad.

Con esta versión es posible copiar y pegar solo algunas secciones de tus mensajes, eligiendo lo que necesitas.

Qué debes tener en cuenta antes de descargar el apk de WhatsApp plus azul

Antes de descargar la apk WhatsApp plus azul es recomendable que conozcas de qué se trata. No podemos negar que esta no es una app original y, por tanto, tampoco es legal. Esa es una de las razones por las que WhatsApp de Facebook está buscando maneras de eliminarla. Siendo así, cuando la eliges sabes que asumes algunos riesgos importantes. De ello te hablamos en la siguiente lista.

Al no ser una aplicación original no tienes garantizada la privacidad, por lo que otros pueden acceder a tus datos.

Existe un mayor riesgo de que un virus contamine tu dispositivo porque ahora se vuelve más vulnerable.

Uno de los mayores riesgos es que WhatsApp de Facebook decida cerrar tu cuenta y no vuelvas a acceder a ella.

Los datos del interlocutor también se ponen en riesgo cuando se comunica contigo, dejando así su privacidad más vulnerable.

¿Es recomendable descargar WhatsApp apk?

Después de conocer las ventajas y desventajas que tienes con el apk WhatsApp plus azul, de seguro estás pensando en si debes o no descargarlo. La realidad es que los riesgos los han asumido miles de usuarios y muchos siguen sacando partido de ella. Otros no han conseguido los mismos resultados. Por eso, aquí te mencionamos algunos puntos que te serán de utilidad al tomar la decisión.

Lo primero que debes evaluar es que al descargar WhatsApp plus azul apk estás accediendo a una aplicación no original. Al ser ilegal también asumes más riesgos.

Algunas personas que han utilizado la aplicación han sido castigadas por WhatsApp de Facebook, puesto que les han prohibido volver a usar WhatsApp.

Si decides utilizarlo, no lo tengas como tu principal opción de mensajería. Así, en caso de que se pierda la aplicación, no perderás tantas cosas de valor.

Sigue las recomendaciones si buscas descargar de forma segura WhatsApp plus azul

WhatsApp plus azul no detiene sus mejoras porque busca la manera de mantener vivo el interés de los usuarios por su aplicación. Por lo tanto, sigue las recomendaciones que has leído aquí para tomar una decisión acertada. Si te decides por asumir el riesgo o no, lo mejor es que te sientas tranquilo porque puedes usar la apk de una manera más segura.