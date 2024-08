No, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) no es una enfermedad contagiosa. Esta condición neurodegenerativa afecta principalmente a las motoneuronas, causando pérdida progresiva de la función muscular. La ELA se debe a factores genéticos y ambientales, pero no puede transmitirse de una persona a otra mediante contacto físico, aire, o fluidos corporales.

