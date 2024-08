La importancia de estos pueblos no se limita únicamente a su patrimonio cultural. Los artesanos indígenas, por ejemplo, contribuyen significativamente a la economía local a través de la producción y venta de artesanías. Esto no solo garantiza la preservación de técnicas ancestrales, sino que también ofrece ingresos esenciales para estas comunidades.

