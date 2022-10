El huevo es un alimento y alternativa nutricional muy buena para los seres humanos, no solo por ser fáciles y económicos de conseguir, si no porque contienen muchas propiedades y vitaminas importantes para el organismo, aunque anteriormente no gozaba de muy buena fama.

Según los especialistas, un huevo de gallina medio contiene aproximadamente entre 80 o 90 calorías, siendo un alimento rico en fosforo, selenio, minerales y vitaminas, entre las que se incluyen la vitamina B2, B12, A y D.

Incluso aportan una cantidad importante de grasas en la yema y propiedades en la clara, por lo que todo el huevo es beneficioso.

El problema nunca ha sido el huevo

Definitivamente el problema no es el huevo, si no la forma en que las personas lo consumen y a su vez con lo que lo acompañan, ya que estos son los alimentos que no son saludables.

Pues, no es lo mismo un huevo cocido que se acompañe de frutas y vegetales, que un huevo frito con salsa y papas. Por lo que es ideal que se consuma cocida o en batido de proteínas para aprovechar sus propiedades.

Algo importante que descubrieron los especialistas es que se puede consumir huevo si la persona sufre de colesterol alto, y además sus efectos son buenos para la resaca por su alto contenido en vitamina B12.

¿Qué huevos son mejores?

Existen mitos respecto a si es mejor el huevo blanco o el moreno, ya que en los últimos años se ha recomendado aumentar el consumo de huevo, adaptándose a las evidencias científicas.

Muchos especialistas aseguran que el consumo de hasta 5 huevos a la semana es una buena alternativa de nutrición, considerándose ahora como un componente principal en el menú de alimentación.

No importa si los huevos son blancos o morenos, ambos son de interés nutricional, lo importante es que los huevos sean ecológicos o camperos, para ayudar con el bienestar familiar y a su vez con la sostenibilidad.

Con todo ello, podemos finalizar diciendo que los huevos son una excelente opción y alternativa siempre que no se abuse de su consumo, la importancia recae en los alimentos que lo acompañaran y la forma en la cual se preparan.

