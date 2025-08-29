En un reconocimiento histórico que celebra la excelencia arquitectónica, la innovación sustentable y el diseño de estilo de vida refinado, Aliah Developments ha sido nombrado el Mejor Apartamento de Lujo en México por los Luxury Lifestyle Awards por su proyecto visionario, Aliah Lomas Verdes.

Este prestigioso premio sitúa a Aliah Developments entre las empresas más influyentes del sector inmobiliario de lujo en Latinoamérica. Su proyecto residencial insignia, Aliah Lomas Verdes, es un ejemplo brillante de desarrollo urbano con visión de futuro, que equilibra la vida de lujo con la sostenibilidad consciente y la tecnología más avanzada.

Ubicado en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad de México, Aliah Lomas Verdes es mucho más que un complejo residencial: es un destino de estilo de vida. Diseñado para residentes urbanos de élite y familias con visión de futuro, el proyecto ofrece una combinación inigualable de diseño inteligente, amenidades exclusivas y arquitectura integrada con la naturaleza.

Distinguida por su profundo compromiso con la innovación sostenible, Aliah Lomas Verdes integra técnicas de construcción avanzadas como BIM (Modelado de Información de Construcción) y REVIT, junto con características ecológicas como sistemas de captación de agua de lluvia, iluminación LED con sensores de movimiento, sistemas de climatización de alta eficiencia e infraestructura para vehículos eléctricos. Cada detalle refleja un enfoque con propósito que fusiona la elegancia del diseño con la responsabilidad ambiental.

El arquitecto Ramón Husni Laniado, cofundador y director ejecutivo de Aliah Developments, compartió su opinión sobre el premio: “Nos sentimos sumamente honrados de recibir esta distinción de los Luxury Lifestyle Awards. Aliah Lomas Verdes refleja nuestros valores fundamentales: diseñar para la conexión humana, la armonía ambiental y la evolución tecnológica. Este reconocimiento reafirma nuestra misión de transformar el paisaje urbano de México mediante desarrollos inteligentes, inspiradores y con visión de futuro”.

Alexander Chetchikov, presidente de la World Luxury Chamber of Commerce, coincidió con esta opinión: “Aliah Developments ha elevado el estándar de vida en departamentos de lujo en México. Su diseño sofisticado, la cuidadosa integración del bienestar y su pasión por la sostenibilidad demuestran lo que realmente representa el lujo moderno. Nos enorgullece destacar su notable logro a nivel mundial”.

Mientras Aliah Developments continúa liderando una nueva ola de lujo con propósito en México, Aliah Lomas Verdes ejemplifica lo que es posible cuando el diseño visionario se combina con el desarrollo ético.

Para obtener más información sobre Aliah Lomas Verdes, explorar su gama completa de opciones de vivienda de lujo y descubrir cómo Aliah está transformando el futuro de la vida urbana, visite el sitio web oficial del proyecto: https://aliah.mx/en/

Acerca de Luxury Lifestyle Awards

Los Luxury Lifestyle Awards, pertenecientes a la World Luxury Chamber of Commerce, son una organización global dedicada a seleccionar, reconocer y promover los mejores productos y servicios de lujo a nivel mundial. Con 16 años de experiencia, LLA conecta a clientes exigentes con experiencias de lujo excepcionales. Su riguroso proceso de evaluación evalúa más de 5000 productos y servicios en 400 categorías en 100 países, lo que culmina en una prestigiosa lista de ganadores que representa a la élite mundial. Marcas de renombre como Ritz-Carlton, Savills y Dom Pérignon han sido reconocidas por los Premios de Estilo de Vida de Lujo, lo que refuerza la credibilidad de la marca, eleva su estatus y brinda visibilidad global a los galardonados.

Para más información, visite: https://luxurylifestyleawards.com/