En las últimas horas los fanáticos de Henry Cavill y de Superman han manifestado la inconformidad debido a que DC Studios ha dejado de lado al actor en su papel del superhéroe, indicando que van a reiniciar la franquicia nuevamente.

A tan solo 2 meses de que el actor británico anunciara su regreso al papel de Superman, DC se ha retractado y los nuevos jefes han tomado decisiones impensables, pues después de que suspendieran a Wonder Woman han prescindido de Cavill.

A través de su cuenta de Twitter Cavill escribió:

«Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me instara a anunciar en octubre mi regreso, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida»