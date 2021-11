El poder judicial trae consigo una serie de responsabilidades, las cuales no solo benefician a los órganos rectores, sino que también a las personas involucradas. México cuenta con el Consejo de la Judicatura Federal para administrar y vigilar el poder judicial de la federación. No obstante, muchas personas no saben en qué consiste el CJF. Por ello, a continuación estaremos hablando a mayor profundidad sobre este ente y lo que necesitas saber al respecto.

¿Qué es el Consejo de la Judicatura Federal?

En México, el Consejo de la Judicatura Federal es quien vela en toda ocasión por la autonomía de los órganos correspondientes al Poder Judicial de la Federación. También se asegura de que exista independencia e imparcialidad por parte de cada uno de sus miembros.

Este órgano cuenta con independencia técnica de gestión a fin de ejercer sus funciones; al igual que para gestionar y emitir las resoluciones planteadas. Su sede principal se encuentra ubicada en la Ciudad de México. Su objetivo principal es preservar y fortalecer la autonomía de los órganos jurisdiccionales.

Expide cada uno de los acuerdos generales que se necesitan en cuanto a materia administrativa de la organización. Contribuye a establecer comisiones, comités de trabajo y permitir que los consejeros, secretarios o directores generales realicen alguna comisión. Igualmente, se aprueba la integración de los circuitos para que los órganos jurisdiccionales sean congruentes.

Los antecedentes del Consejo de la Judicatura Federal

La creación de este ente se dio a partir de las reformas constitucionales que se dieron en 1994 e inició como un órgano que formaba parte del Poder Judicial de la Federación. Al principio, se pensó garantizar la independencia de los jueces y los magistrados federales con su ayuda.

Además, hay otros motivos por los que se creó este consejo. Básicamente, se buscaba que esta estuviera integrada al Poder Judicial y especializada en el mismo. De esta forma, se podría lograr que el encargo de administrar justicia estuviera alejado de las responsabilidades administrativas. También se evitaban las distracciones en las resoluciones de conflictos.

El congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos hizo algunos ajustes en la Constitución Política del país. Así fue como se modificó el marco de las atribuciones y la estructura orgánica. Tales reformas fueron el punto de origen que marcó la creación del Consejo de la Judicatura Federal para que se aplicaran las políticas, normas y disposiciones para regular todo lo relacionado con el poder judicial.

Ya para el 11 de junio de 1999, se hizo una reforma en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta se encargaría de determinar que el Consejo fuera un órgano del Poder Judicial de la Federación que tuviera dependencia técnica, con la capacidad de gestión para que pudiera transmitir sus propias resoluciones.

¿Cómo es la organización del Consejo de la Judicatura Federal?

La forma en la que funciona el Consejo es en Pleno o en Comisiones. El Pleno consiste en una integración con los siete consejeros, suelen reunirse al menos una vez por semana, y cuando hay 5 de ellos, se puede sesionar. El Pleno es el conjunto que posee la capacidad final de decisión.

Dicho ente se encarga de resolver mediante sesiones de oposición, la remoción, la ratificación y la adscripción de los Magistrados de Circuito y Jefes de Distrito. Esto también se hace a través de la resolución de las quejas administrativas y las denuncias. Las alianzas se efectúan por mayoría simple cuando hay cuatro votos, o mediante mayoría calificada cuando hay cinco.

Por otro lado, el consejo se encuentra capacitado para hacer la expedición de los acuerdos generales en cuanto a su funcionamiento. La Suprema Corte de Justicia tiene la posibilidad de revisarlos y hasta revocar si es el caso. También puede hacer una solicitud de la emisión de acuerdos más convenientes que ayuden a una práctica debida de la función jurisdiccional federal.

Miembros

El Consejo de la Judicatura Federal se encuentra formado por siete miembros. Primero, se encuentra el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien también preside el consejo. Hay tres consejeros de los Magistrados de Circuito y Jefes de Distrito que han sido designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Igualmente, hay dos consejeros que han sido puestos por el Senado y uno por el presidente de la República.

Cada uno de los consejeros, exceptuando al presidente, tiene una duración de 5 años en su cargo. Suelen sustituirse de forma escalonada y no existe la posibilidad de que pueda nombrárseles para un período nuevo. También destaca el hecho de que los consejeros no son representantes de quien los ha designado; por ello, se aseguran de llevar a cabo su posición con total imparcialidad e independencia.

En el caso del presidente del CJF, este se encontrará al mando de dicha función siempre que permanezca como el presidente de la Suprema Corte. Los ministros de la SCJN son los individuos que escogen a su presidente. Este tampoco podrá ser reelecto para un período consecutivo inmediato.

Expedientes CFJ

Revisar los expedientes del CFJ es un servicio gratuito y fácil de hacer. Este permite que todas las partes del juicio puedan verificar los asuntos expresados. Solo hay que entrar en la Dirección General de Gestión Judicial del CJF y seguir los siguientes pasos:

Al entrar en la página oficial, lo primero que verás será la sección de Inicio. En la zona izquierda habrá una columna con los renglones Inicio, Misión y Visión, Antecedentes, Atribuciones, Servicios y Trámites, Información relevante y A continuación, tendremos que pulsar en Servicios y Trámites, donde saldrá otra página con opciones. Cuando esta nos cargue, pulsaremos en la opción Acto seguido, entraremos a la consulta de datos de expedientes. Podemos seleccionar un circuito en la barra de búsqueda que nos sale en pantalla u oprimir una de las zonas que se muestran en el mapa. Esto nos llevará a una nueva pestaña, donde hay que seleccionar el Órgano Jurisdiccional, el tipo de expediente y el número del mismo. Al pulsar en Buscar, aparecerá el archivo que deseamos encontrar.

¿Cómo agendar una de las Citas CFJ?

A fin de programar los servicios jurisdiccionales disponibles en el CFJ, hay que ingresar a su sitio web. Luego, solo hay que aplicar los siguientes pasos:

Entrar al apartado ‘Agenda OJ’ y pulsar en ‘Ir a citas’. Después tendrás que colocar el estado, el tipo de órgano, los datos del organismo y la materia correspondiente. Luego, haz clic en siguiente. Coloca el nombre del individuo que irá a la cita. En caso de que presente una condición vulnerable y necesite ir en compañía de otra persona, hay que añadir el nombre del acompañante. Pulsa en la opción ‘Buscar un horario’. Haz la selección del día y la hora dependiendo de la disponibilidad que se encuentre en la agenda luego le das clic en ‘Aceptar’. Cuando te aparezca el horario que seleccionaste, presiona en ‘Siguiente’. Comprueba que los datos presentes son correctos y confirma la cita, si no, presiona en cancelar. Luego de que se haya confirmado la cita, presiona en ‘Descargar’. Finalmente, se descargará un aviso con un código QR, el cual debe presentarse durante el día de la cita para tener acceso al órgano jurisdiccional.

Listas de acuerdos CJF

Igualmente, el proceso para acceder a las listas de acuerdo es uno que lleva pocos pasos y es muy fácil de hacer.

Primero, solo hay que acceder al link que nos lleva a la página web del CJF. Si estamos en la sección de inicio, solamente tendremos que pulsar en Servicios y trámites de entre los renglones ubicados en la zona izquierda de la pantalla. Luego, veremos una serie de opciones, donde pulsaremos en Lista de acuerdos. Esto nos mostrará una pestaña en la que se nos muestran las listas. Eso sí, es importante recordar que la información mostrada solamente sirve para informar. A pesar de que es la misma que permanece en los estrados de los juzgados y tribunales, no debe tomarse como oficial. Por ello, no se considera como válida para los procesos jurídicos. Acto seguido, deberemos seleccionar el número de circuito en la barra de opciones y el órgano jurisdiccional. También hay que colocar la fecha y el número de expediente. Al colocar los datos, debemos verificar el Captcha y pulsar en ‘Buscar’. Finalmente, podremos observar la lista del acuerdo del día especificado. Allí estará el amparo, las comunicaciones oficiales que se reciben de las áreas administrativas del CJF y más.

Como vemos, las ventajas que el Consejo de la Judicatura Federal ha traído consigo son muchas. Cualquiera que necesite acceder a una de sus funciones como las Listas, Expedientes o citas puede hacerlo a través de su sitio web oficial. De esta manera, todos podemos beneficiarnos del sistema que se ha implantado en este ente público de Justicia.