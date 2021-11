Uno de los empresarios de renombre más destacados que encontramos a nivel mundial es Carlos Bremer, quien ha compartido junto a otros mexicanos empresarios como él. Ahora bien, aunque muchas personas lo conocen hoy día, hay quienes no saben su historia y cómo ha logrado posicionarse como uno de los más exitosos que existen en México. A continuación, estaremos detallando más información sobre él y su éxito.

¿Quién es Carlos Bremer?

Básicamente, se trata de uno de los empresarios con mayor fama en todo México. Estuvo involucrado en el Reality Show de emprendimiento llamado Shark Tank México. Allí, estuvo junto a Arturo Elías Ayub, Rodrigo Herrera Aspra y Marcus Dantus. Sin embargo, este personaje ya no se encuentra en el panel de la última temporada de la serie.

Nació el 1 de junio de 1960 en Monterrey, Nuevo León. Cuando cumplió la edad de 10 años, tuvo la oportunidad de abrir su propia cuenta bancaria, y cuando tenía 12 ya era todo un emprendedor. A pesar de su corta edad, Carlos Bremer se dedicaba a venderles calculadoras a los empresarios.

Actualmente, no se sabe a ciencia cierta cuál es la cifra de su riqueza. No obstante, Carlos es uno de los empresarios que ha podido conseguir más dinero para promover el deporte y la educación en México. También es conocido por muchos como uno de los tiburones más graciosos y carismáticos que han aparecido en Shark Tank. Sin embargo, no fue sino hasta 2019 que se hizo notar, cuando efectuó la compra de la mansión del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon.

¿Cómo ha sido la trayectoria profesional de Carlos Bremer?

En el año 1979, se le invitó a trabajar junto a Grupo Banpais. A pesar de que desde los 12 años tenía una visión empresarial, su trayectoria profesional empezó en 1985, a la edad de 25 años. Esto lo hizo en compañía de otros socios, estableciendo la fundación Ábaco Casa de Bolsa.

Con el tiempo, esta recibió un cambio de nombre a Grupo Financiero Confía. Tras pasar 3 años, Bremer le dio impulso a un proyecto que se llamaba Fina Factor, que se conoció como Value desde 1993 en adelante. Esta última propiedad empresarial fue la que ayudó a que se incrementara la fortuna de Carlos.

Hasta la fecha, esta se ha consolidado como una de las compañías con mayor rentabilidad en el sector de las finanzas en México. Ya para el año 2000, logró estar presente en la bolsa mexicana de valores y de ahí en adelante, este empresario se ha puesto a la cabeza de la dirección general y la presidencia.

Además de los negocios, también ha brindado su apoyo a más de 50 deportistas. Entre ellos, se encuentran Saúl “Canelo” Álvarez, Eduardo Nájera, Paola Longoria y Juan Manuel Márquez. Igualmente, el mundo del entretenimiento es uno de los sectores en los que más ha invertido. Un ejemplo de ello, es que debutó como productor en la película ‘El Juego Perfecto’ en 2010 y luego hizo una inversión en el filme ‘Somos Campeones’.

¿Cuántas empresas posee el integrante de Shark Tank?

Con solo mencionar el apellido Bremer, millones de personas de todo el mundo lo reconocen, especialmente los empresarios. Algunos estiman que su fortuna ronda los más de 67 mil millones de dólares.

Ahora bien, ha sido la confianza que ha manifestado en los emprendedores mexicanos lo que le ha permitido apoyar ideas que lo han sumergido en diversos medios. Actualmente, maneja las siguientes empresas:

Value SA de CV Casa de Bolsa

Value Arrendadora, SA de CV (Arrendadora financiera)

Factoraje, SA de CV.

Este empresario desea que los emprendedores estén al tanto de que no existe ningún otro país con tantas posibilidades como México. Por ello, considera que las personas deben adquirir un sentido de compromiso y asegurarse de que esta se vuelva una mejor nación. Él mismo declaró para la revista Fortune lo siguiente en una entrevista:

<<Me complace mucho ver que a mis clientes les va bien. Considero que esto es lo más importante>>

Se ha encargado de ayudar a quien lo necesita

Este empresario de Monterrey se convirtió en una pieza fundamental para que la carrera artística de Luis Miguel se levantara. Durante un tiempo, el artista atravesó por una serie de problemas económicos por causa de las deudas, el incumplimiento de ciertos contratos y un manejo irregular de los impuestos.

Ante esta situación, Bremer hizo una asociación con otros empresarios a fin de producir la serie que narra la biografía de ‘El Sol de México’. Según medios como la revista CHIC, hubo algunos empresarios que se asociaron para que cada uno invirtiera 5 millones de dólares para realizar el programa. Entre ellos, estaban Carlos Slim Helú, Carlos Slim Domit y Miguel Alemán Magnani.

Luego, Luis Miguel – La serie se posicionó como un éxito desde el momento en que se lanzó vía streaming. Poco tiempo después, el cantante pudo pagar sus deudas y volver al mundo del espectáculo.

Carlos Bremer es un magnate muy reconocido que se considera amante de los deportes. Esta es una razón por la cual ha dedicado gran parte de su vida para ayudar a los deportistas a través de fideicomisos y con la ayuda de fundaciones. Solamente durante el año 2018, les brindó ayuda a 50 de ellos.

¿Cuáles son sus sugerencias para alcanzar el éxito?

Igualmente, sus horizontes se expanden a cualquier franquicia con la que se sienta atraído. Él mismo ha señalado que tras sus experiencias, siempre se ha asegurado de tratar de hacer sus sueños realidad.

Por ello, Carlos Bremer anima a la gente a que cuenten en todo momento con pasión. Su éxito no es uno que alcanzó de la noche a la mañana. Para llegar a donde está ahora tuvo que trabajar muy duro y con gran pasión. Esta es la cualidad que permitirá que un negocio se fortalezca y pueda cumplir con sus objetivos, como lo es generar valores dentro de la sociedad.