Carlos Ancelotti sorprendió a la fanaticada y seguidores del Real Madrid al anunciar una posible decisión que podría dejar al Real Madrid sin entrenador al final de la temporada. El técnico italiano dio a conocer que existen probabilidades de que cuando finalice este ciclo en el Merengue, donde se acaba de coronar en La Liga Santander 2021 – 2022, deje de dirigir el club español.

A pesar de haber obtenido recientemente el título de La Liga española, conquista que se convirtió en su 35 título en el club, tras vencer al RCD Espanyol en esta disputa poniendo el broche de oro a una gran temporada; Ancelotti probablemente no continuará dirigiendo el equipo.

En sus declaraciones, el entrenador italiano indicó que más allá de ser su decisión, su lugar en el club estará sobre el tapete en la directiva del Real Madrid, pues según “harán una evaluación para tomar una decisión”.

Futuro de Carlos Ancelotti

El entrenador italiano de 62 años declaró que la decisión de la directiva puede arriesgar su continuidad como entrenador blanco. Sin embargo, Ancelotti indicó que sea cual sea la decisión la aceptará, pero además hizo énfasis en su esperanza personal de ganar títulos grandes para seguir al mando del multicampeon europeo.

Sus palabras fueron “después del Merengue, probablemente me retire. Si el club me quiere aquí 10 años, entrenaré 10 años, pero después me gustaría estar con mis nietos, irme de vacaciones con mi esposa”, afirmó.

Por otra parte, Ancelotti explicó que se ha mantenido, desde hace 20 años, dedicado al 100% en esta carrera profesional dejando muchas cosas de un lado. “Hay tantas cosas por hacer y que tuve que dejar de lado. Ir a muchos lugares a los que nunca he ido como Australia o Río de Janeiro o visitar a mi hermana. El día que me retire tendré cosas que hacer”.

Es importante destacar que el italiano se convirtió en el primer técnico en alcanzar títulos en las grandes Ligas de Europa. Sin duda alguna, estos logros lo convierten en un hombre decidido y entregado al mundo futbolístico.

En la entrevista, Ancelotti respondió a una pregunta sobre la posibilidad de convertirse en la persona que dirige una selección con “Canadá”, así que no se descarta esta decisión en la vida del técnico italiano.