El estado de salud del cantante venezolano Chyno Miranda sigue causando incertidumbre entre todos sus fanáticos. Debido a que no existe una voz oficial que indique cual es la verdadera situación respecto al cuadro patologico que lo afecta.

Por esto, se han originado muchas especulaciones, incluso se ha venido comentando que el cantante se encuentra realmente muy grave, pero ni siquiera un familiar ha salido a desmentir la noticia.

Entrenador de Chyno salió a hablar

Juan Cortes es el entrenador personal del artista, y ha sido quien a suministrado algunos detalles que no se han dado a conocer sobre la enfermedad que afecta al interprete de Mi niña bonita, dicha información la obtuvo el programa Chisme no Like.

Recordemos que Chyno Miranda sufrió una secuela del virus COVID-19, una neuropatía periférica.

Cortes expresó:

“Ya la enfermedad es incurable, o sea él no se va a curar de la neuropatía. Pero podría vivir con ella siempre y cuando estuviera bien tratada, un buen tratamiento y una buena alimentación”.

Chyno desapareció de todos los medios y se desconoce que le sucede

El cantante ex compañero de Nacho desapareció hace meses atrás de la vida pública y desde ese momento los rumores de su enfermedad han aumentado. Siendo a lo mejor una de las razones de su ausencia es que seguir en este mundo causaría estrés y ese factor es perjudicial para la neuropatía periférica.

El entrenador además dijo que la última vez que vio a Chyno fue el año pasado en el mes de noviembre en un apartamento donde se encontraba completamente aislado, donde la madre del artista no permite que tenga contacto con las demás personas.

Además, su ex esposa Natasha Araos tampoco ha dado información de Chyno, se sabe que el cantante regresó a su país natal y por lo tanto no se encuentra con Natasha, quien fue de mucho apoyo par él al principio de la enfermedad cuando estuvo incluso en cuidados intensivos.

Ella misma se encargaba después de llevarlo a las terapias de lenguaje y de movilidad, aún cuando ya estaban separados como pareja (pero no lo habían dado a conocer).

Solo queda esperar si en los próximos días alguien da una información veraz respecto a la salud del cantante, ya que existe un silencio rotundo en cuanto a su estado de salud.

Su ex compañero musical, Nacho Mendoza meses atrás pidió a todos los fanáticos que rezaran por la salud de Chyno, pero no dijo nada más, siendo la principal alarma de que algo no esta bien con el joven y que la enfermedad en realmente muy grave.

