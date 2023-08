La transformación que ha tenido la TV a lo largo de los últimos años, ha dado paso a una nueva manera de entretenerse y de consumir contenido audiovisual. La aparición de plataformas de streaming, como lo es Netflix, por ejemplo, entre muchas otras, ha dado lugar a iniciativas que busca en innovar en este sentido. Es el caso de BudTV y ThunderTV, quienes ofrecen al público una manera de diferenciarse con respecto a su competencia.En ambos casos es posible tener acceso a cientos de canales online de las televisoras de otros países. Gracias a ellos no hay barreras televisivas, por lo que cualquier persona puede ver estos canales desde el lugar que sea.

¿Qué ofrece cada una de ellas?

La propuesta en escena que tienen BudTV y ThunderTV es bastante parecida. En ambos casos se ofrece nada más y nada menos que acceso a canales de televisión de distintos países. No hablamos de unos pocos, hacemos referencia a cientos de canales donde puedes disfrutar toda clase de programas y contenido que antes no podías ver.Independientemente del tipo de contenido que quieras ver, todos los canales están a disposición, por lo que solo te queda elegir entre la gran cantidad que hay. Así mismo, dependiendo del número de canales al que quiero tener disponibilidad, se ofrecen distintos planes, con costos variados. Esto, procurando llegar a los gustos de todas las personas, y ajustándose a distintos presupuestos.

Series y películas

En BudTV y ThunderTV no solamente cuentas con canales de países de todo el mundo. Lo mejor de esto, es que si hay alguna película o serie que no he podido ver en estos sitios tan conocidos de streaming, puedes verla en estas plataformas. No importa el año en el que salieron a exposición, la amplia gama que tienen hace que no te quedes ni un segundo entretenerte.De igual manera, en BudTV y ThunderTV están todas esas series que te gustaría ver, pero que por algún otro motivo no puedes ver en otros sitios. El aspecto práctico es crucial a la hora de decidirse por esta plataforma, gracias a que no es lo mismo tener que dirigirse a distintos sitios para consumir contenido, en comparación a algo que puedes tener en el mismo lugar. Es decir, series de Netflix, HBO, Amazon Prime, pueden estar resumidos en un solo lugar, y lo mismo aplica con las películas. En thundertv por su parte, hacen énfasis en la programación deportiva que tienen siempre y cuando adquieras uno de sus paquetes. Recuerda que thunder tv reúne programas de todos los deportes más principales que hay, y como es de esperar, con hacer un solo pago tienes el acceso a ellos. Lo mismo ocurre con budtv en donde gracias a la enorme variedad que hay todas las categorías son cubiertas, y solo es cuestión de que sepas buscar bien.

BudTV y ThunderTV hacen tu vida más fácil

Darle la oportunidad a este tipo de alternativas es hacer una mezcla entre la televisión tradicional, y el toque que se le da en la actualidad a todo el contenido audiovisual. En otras palabras, puedes ver los canales que quieras, pero en vez de hacerlo en el horario que la programación de los canales asigna, simplemente tienes acceso a todos estos beneficios en el momento que tú lo prefieras.Hablando específicamente de bud tv, uno de los aspectos más destacables que tiene es que puedes ingresar en la plataforma utilizando cualquier dispositivo que lo permita. No es necesario un TV o una laptop. Desde tu propio teléfono móvil lo puedes hacer y de manera bastante fácil.