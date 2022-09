La creación de una web puede resultar muy emocionante y alentadora, pero también tiene sus desafíos, pues recuerda que se trata de todo un mundo digital. Por ejemplo, una de las principales cosas que debes tener presente es la elección del mejor hosting México, aunque se trate de algo aparentemente simple, este marcará una gran diferencia en el éxito de tu web. En este post te daremos algunos consejos SEO para principiantes a fin de que sepas por dónde comenzar.

SEO: Definición

SEO es un conjunto de estrategias y técnicas que harán que tu contenido resulte más atractivo tanto para los usuarios, como para los mismos buscadores. Como resultado, podrás subir de posiciones de manera orgánica en los resultados de búsqueda. SEO es un acrónimo y hace referencia a: Search Engine Optimization (Optimización de los Motores de Búsqueda). Esto significa que el SEO busca mejorar su posicionamiento web a través de la optimización técnica.

SEO: On Page vs Off Page

Al hablar de los consejos SEO es importante destacar algunos términos claves que todo creador de webs debe saber. El SEO está dividido en dos grupos de técnicas, el SEO On Page y el SEO Off Page:

SEO On Page: Este hace referencia a todo lo que tú mismo puedes hacer en tu web, blog o tienda a fin de mejorar tus posiciones en Google. Es decir, dentro de esta opción están aspectos como saber qué palabra clave elegir, cómo estructurar la web, la velocidad de carga del sitio y también el enlazado interno.

SEO Off Page: Se refiere a todo lo que no depende completamente de ti mismo y que por tanto no está "dentro" de tu web. Podemos destacar principalmente los enlaces entrantes, es decir las webs o blogs que enlazan hacia tus contenidos, y las señales sociales compartidos en Twitter, Facebook o LinkedIn.

SEO: Guía para principiantes

Podemos decir con toda seguridad que lograr un buen posicionamiento SEO puede mejorar el rumbo de tu web y también de tu negocio. Existen cientos de técnicas para lograr el objetivo en este sentido, y precisamente en esta sección hablaremos de 5 de ellas:

1- Elige bien tus palabras claves

Para que logres un buen posicionamiento SEO deberás elegir las palabras correctas. Sin embargo, un consejo es que en lugar de concentrarte en palabras muy genéricas, hagas uso de una más específica. En este sentido necesitas saber como hacer un Keyword Research.

2- Habla sobre temas populares

En este sentido es recomendable mantener el equilibrio, porque si tu contenido es popular lograrás recibir más visitas. Pero si la palabra clave que usas es demasiado popular, será mucho más difícil aparecer entre las primeras opciones de Google. Así que todo es cuestión de cuidado.

3- Utiliza tu palabra clave en los títulos y subtítulos

Dentro del SEO On Page los títulos son un elemento muy importante. Por eso, te recomendamos que uses los títulos y subtítulos para estructurar bien tu contenido, pero al mismo tiempo hacer más visible tu palabra clave. Además, no olvides poner la keyword en a lo largo del post.

4- Evita sobre optimizar tu contenido

Un consejo SEO que no puede faltar es la sobre optimización del contenido. Por eso, evita usar tu palabra clave demasiadas veces por artículo, Google podría penalizarte por Spam. Así que al redactar todo el post, leelo en voz alta y si detectas que la lectura se escucha un tanto rara, corrige.

5- Haz uso de URLS amigables

Una URL amigable es aquella que es fácil de entender tanto para Google como para el mismo usuario. Así que asegúrate de cuidar este aspecto que, aunque sencillo, es clave. Ponlo en práctica y verás cómo las cosas en tu sitio web empiezan a cambiar en cuanto al posicionamiento.

¿Dónde encontrarás los mejores consejos sobre SEO?

