Grammarly es sin duda una de las herramientas de escritura más utilizadas que existen. Los errores gramaticales y ortográficos se detectan en la versión gratuita, y se añaden sugerencias de estilo, claridad e incluso tono en la edición premium.

Pero, ¿y si Grammarly Pro le parece demasiado caro? O quizás simplemente buscas una herramienta que te ofrezca más por nada.

¿La buena noticia? No tienes que depender sólo de Grammarly porque existen múltiples alternativas a Grammarly. Así que ¡exploremos algunos sitios gratuitos como Grammarly!

Qué hace Grammarly (y qué no)

Grammarly es una aplicación o extensión del navegador que evalúa instantáneamente tu escritura en una variedad de plataformas, como Facebook, WordPress, Microsoft Word y más, en busca de plagio, gramática y errores ortográficos.

De hecho, el nombre de este programa de gramática es su «Asistente Gramatical Gratuito». Sin embargo, como cualquier programa de escritura, existen sin duda algunas limitaciones, como la excesiva dependencia de la herramienta de parafraseo, los falsos positivos, los negativos y el gasto de una suscripción premium.

Qué buscar en una alternativa gratuita a Grammarly

Escritura sin errores: Busca una herramienta que te ofrezca detección y corrección en tiempo real de errores gramaticales, ortográficos y de puntuación.

Busca una herramienta que te ofrezca detección y corrección en tiempo real de errores gramaticales, ortográficos y de puntuación. Mejora del estilo de escritura: Busca una herramienta que te proporcione consejos perspicaces para mejorar tu estilo de escritura además de corregir errores.

Busca una herramienta que te proporcione consejos perspicaces para mejorar tu estilo de escritura además de corregir errores. Detección de plagio: Ser único es crucial tanto para profesionales como para estudiantes. Por lo tanto, trate siempre de encontrar una herramienta que cuente con esta característica.

Ser único es crucial tanto para profesionales como para estudiantes. Por lo tanto, trate siempre de encontrar una herramienta que cuente con esta característica. Eficiencia del tiempo: Busque un programa que pueda ayudarle con tareas que consumen mucho tiempo como la edición y la corrección.

Busque un programa que pueda ayudarle con tareas que consumen mucho tiempo como la edición y la corrección. Soporte multilingüe: Trate de encontrar una herramienta que soporte varios idiomas.

Los 10 mejores sitios gratuitos como Grammarly

Oreate AI

Oreate IA parafrasear es la mejor herramienta que existe. Parafrasea hasta 10.000 palabras cada vez, ofreciendo lo máximo entre sus competidores. Con él, puedes elegir entre 9 estilos de parafraseo para satisfacer tus necesidades.

Ventajas:

Ofrece sinónimos y conjugaciones.

Soporta 3 idiomas: inglés, español y árabe.

Contras:

No dispone de detector de plagio.

No resalta el contenido parafraseado.

ProWritingAid

¿Estás buscando una herramienta que sea fácil de usar pero que a la vez proporcione los mejores servicios? Entonces no busques más porque acabas de encontrar una, sí, estamos hablando de ProWritingAid.

Otro servicio completo de entrenador de escritura y corrector de gramática, ortografía y puntuación. Revisa tu propia gramática, puntuación y ortografía y la de tus palabras con esta herramienta.

Ventajas:

Cuenta con una interfaz de usuario fácil de usar.

Sólido analizador de puntuación basado en web.

Compatible con Scrivener, Open Office, Google Docs y Microsoft Office.

Contras:

Limitado a un solo idioma – Inglés , al igual que Grammarly.

Actualmente no hay aplicaciones móviles disponibles de ProWritingAid.

WhiteSmoke

WhiteSmoke es más que un software básico para comprobar la gramática. Es un completo kit de herramientas de escritura que ofrece una gran cantidad de consejos sobre cómo mejorar como escritor.

Junto con Grammarly, es el mejor corrector de gramática y plagio. Además, incluye vídeos y seminarios sobre escritura.

Ventajas:

Más de cien plantillas de currículum prediseñadas.

Soporta 55 idiomas.

Comprueba más de 16 tipos diferentes de construcciones oracionales.

Contras:

Para usar la extensión de Chrome hay que pagar.

No es tan rápido como Grammarly.

Writer

Writer es un fantástico sustituto de Grammarly Business que funciona bien para grupos y empresas. Aplica guías de estilo impulsadas por el asistente de escritura AI a tu contenido para hacerlo más preciso y coherente. Writer ofrece correcciones gramaticales precisas y consejos perspicaces para señalar errores, por lo que es una opción perfecta para quienes buscan una herramienta fiable.

Ventajas:

Su detector de plagio es potente.

Es compatible con Google Docs, Word y Chrome.

Fácil de usar y muy cooperativo.

Contras:

Carece de aplicación de escritorio y móvil.

No tiene versión gratuita.

Ginger

Ginger es uno de los sustitutos de Grammarly más prometedores que existen. Esta increíble start-up utiliza procesadores de lenguaje natural para reconocer y traducir más de 60 idiomas, y utiliza inteligencia artificial para mantener tu escritura precisa.

Puedes navegar, editar y crear documentos desde cualquier lugar y sincronizarlos a través de numerosos dispositivos. Puede ayudarte a reescribir tus frases gratis.

Ventajas:

Su versión gratuita traduce más de 60 idiomas.

Incluso te ayuda a aprender gramática para que puedas hablar inglés con más fluidez.

Ginger reescribe frases para que sean más fáciles de leer.

Contras:

No funciona en Google Docs.

Más caro que otras herramientas.

Editor Hemingway

Hemingway es una estrategia rápida y eficaz que se concentra sobre todo en producir textos fácilmente legibles.

La mejor herramienta para que los escritores produzcan material optimizado es Hemingway Editor. Para ahorrar tiempo, también les permite publicar directamente en WordPress y Medium.

Ventajas:

Su interfaz de usuario es clara y fácil de usar.

También puedes trabajar en modo offline.

Reduce la necesidad de repetir.

Contras:

Gramática pobre.

Incapaz de manejar datos complicados.

Tutor Virtual de Escritura

Aquí viene otra de las mejores herramientas de la lista, que se llama Virtual Writing Tutor. Te guía a través de todo el proceso de redacción de contenidos, como su nombre indica.

Esta herramienta orienta a profesores y estudiantes para tratar todos los problemas relacionados con la gramática. Permite asignar tareas a los estudiantes directamente desde la propia herramienta y proporciona instrucciones de corrección gratuitas.

Ventajas:

Completamente gratuito.

Excelente servicio al cliente.

Es compatible con el inglés americano, canadiense y británico.

Contras:

No se puede comprobar el estilo de escritura.

No está disponible en Android.

PaperRater

Una herramienta llamada PaperRater fue creada pensando en las necesidades de los estudiantes. Ofrece una corrección rápida y eficaz para cualquier documento o tarea que tengas que entregar.

Además, incluye guías de estilo para mejorar el calibre de tu escritura y preservar la coherencia.

Ventajas:

Herramienta interna gratuita de detección de plagio.

Proporciona críticas perspicaces sobre la detección de errores.

Ofrece sustitutos activos.

Contras:

Versión gratuita restringida.

Analiza el texto durante un tiempo.

Slick Write

Slick Write es una fantástica herramienta gratuita para editar y corregir tus escritos, además de realizar comprobaciones ortográficas y gramaticales estándar,

Evalúa la legibilidad de tu contenido, el uso de adverbios, la duración de la lectura y la fluidez estructural. Ha esbozado las justificaciones de las próximas mejoras y ha ofrecido sustitutos.

Ventajas:

Es compatible con LibreOffice, OpenOffice y WordPress como plugin.

Tanto Firefox como Chrome pueden utilizar la extensión.

Proporciona una lista de palabras relacionadas con cada término seleccionado.

Desventajas:

No se proporciona ninguna herramienta para comprobar el plagio.

Sólo es accesible a través de Internet.

LanguageTool

Por último, pero no menos importante, como editor completo, LanguageTool tiene muchas capacidades. Comprueba tu escritura en más de 20 idiomas y ofrece información útil sobre los errores.

¿Y lo mejor? Escribas donde escribas, la extensión corrige tu trabajo. Así que no te preocupes más por la gramática de tu trabajo porque LanguageTool te cubrirá las espaldas.

Ventajas:

Análisis directo con errores coloreados para una fijación sencilla.

Ofrece a los usuarios atajos en el teclado para que puedan trabajar más rápidamente.

Posee un diccionario personalizado.

Contras:

No corrige tus escritos.

El software de detección de plagio no es accesible.

¿Y si quieres más que Grammarly?

Grammarly es excelente, pero no es el único juego en la ciudad, sin embargo.

Afortunadamente, hay muchos sustitutos fiables de Grammarly que pueden cubrir el vacío y comprobar rápidamente si hay faltas de ortografía.

¿Y adivina qué? Oreate AI es el mejor sustituto de Grammarly; es preciso, fácil de usar y soporta 3 idiomas principales. Además, es más barato que Grammarly. ¿No es una gran oferta?

Conclusión

Como puede ver, hay muchos sitios gratuitos como Grammarly. Tiene muchos competidores. Algunos son de bajo coste, mientras que otros incluyen funciones más avanzadas como el reconocimiento del lenguaje.

Elegir un programa de edición eficiente para el uso diario es crucial porque mejora la calidad de tu trabajo y ahorra mucho tiempo de edición.

¿Qué herramienta vas a utilizar de las que hemos compartido contigo más arriba? Prueba Oreate IA si estás buscando una herramienta gratuita basada en IA que te ayude a escribir mejor y reescribir como un humano.