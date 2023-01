¿Te has sentido limitada a vestir como quieres sólo porque tienes manchas en el escote? Aunque no lo creas, el escote es una de las partes de nuestro cuerpo que más pone en evidencia el paso de los años. Además, las manchas en el escote y la piel deteriorada pueden ser muy prominentes, y no podemos negar que se trata de algo realmente molesto.

Un detalle que vale la pena resaltar en este sentido es que el escote se caracteriza por tener una piel muy fina. Por otro lado, tiene folículos y suele recuperarse de manera lenta en comparación con otras áreas. Aunque no lo creas, no recibe tanta atención como la piel de la cara, por lo que suele sufrir de deshidratación, suavidad e incluso de buena apariencia.

Factores que producen manchas en el escote

Aunque el sol es un recurso natural muy valioso, también puede convertirse en un gran enemigo para nuestra piel. Es más, alrededor del 90% del envejecimiento de la piel es causado por los rayos solares, pues generan manchas y resequedad. Por otro lado, hay que resaltar que según estudios, el 80% del daño solar en las mujeres se produce antes de los 20 años.

Después de los 20, la producción de colágeno comienza a disminuir de manera considerable, por lo que la piel ya no resiste con la misma facilidad como durante la etapa de la adolescencia. Es por ello que se recomienda tomar medidas de protección con mayor fuerza a partir de esa edad. Además, debe reducirse el uso de las cámaras de bronceado.

Tips para reducir la aparición de manchas en el escote

¿Qué hacer para evitar y reducir la aparición de manchas en el área del escote? A continuación, te daremos algunos tips que si los aplicas le vendrán muy bien a tu piel:

Utiliza protector solar todos los días, sin importar que tengas planeado o no salir de casa. Esto no solo te librará de manchas, sino también de arrugas.

Para que tu piel sea más resistente y luzca mejor, se recomienda mantener la piel bien hidratada. Evita beber refrescos, más bien toma jugos y aguas saludables.

¿Sabías que el cigarrillo acelera el proceso del envejecimiento y genera arrugas más pronunciadas? Evita este mal hábito y aumenta así tu esperanza de vida sana.

Te sorprenderá mucho darte cuenta de todo lo que una crema hidratante puede hacer por ti. No solo le dará una buena hidratación sino que también conseguirás mayor elasticidad.