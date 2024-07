Otro aspecto crítico es el consumo de tabaco . Fumar no solo daña los pulmones, sino que también afecta gravemente al corazón y los vasos sanguíneos, promoviendo la aparición de aterosclerosis. Del mismo modo, el exceso de alcohol y el estrés crónico son factores que, al no ser controlados, incrementan las probabilidades de desarrollar complicaciones cardíacas.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy