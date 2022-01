30 minutos de actividad física al día aumentan tu inteligencia, tengas la edad que tengas.

Según estudio realizado recientemente la actividad física puede ser el secreto para una excelente Salud Mental, ya que se ha comprobado que nuestro cuerpo produce las proteínas necesarias para la actividad sináptica mientras se ejercita.

¿Qué dicen los estudios?

Los estudios revelaron en aquellos adultos mayores que hacían actividad física, mayores niveles de las proteínas que intervienen en la actividad neuronal.

También se observaron los cerebros de personas que tenían marcadores como el Alzheimer, Demencia, placas y nudos.

Estos estudios fueron publicados por Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, por primera vez.

Mientras más es la actividad física que se haga mayores son los niveles de proteína sináptica en el tejido cerebral y en todo el sistema nervioso.

Estas declaraciones fueron hechas en CNN, por la profesora del Centro de Memoria y Envejecimiento de la Universidad de California en San Francisco, Kaitlin Casaletto, quien fue la autora del reconocido estudio.

Importantes descubrimientos

El estudio ha hecho importantes revelaciones que demuestran la relación que existe entre el ejercicio físico y la salud mental.

Otras investigaciones también han demostrado que es posible prevenir o retrasar los síntomas del deterioro cognitivo, haciendo actividad física regular a partir de la edad media, hasta la vejez.

Como ha comentado la Dra. Casaletto, el estudio ha revelado que el ejercicio ayuda a la función sináptica a mantenerse estable a medida que envejecemos.

Según revelaron los investigadores de este estudio, la cantidad óptima de ejercicio a la semana puede ser de un total de 150 minutos, o menos de 30 minutos al día.

Sin embargo, también han revelado que cualquier actividad física realizada hace muy bien al funcionamiento del sistema nervioso, mientras esta se haga regularmente.

¿Cómo se hizo el estudio?

El estudio se hizo con la participación de 400 voluntarios qué tenían entre 70 y 80 años de edad, a los cuales se les efectuaron exámenes y consultas médicas anuales, en las cuales se podía medir su salud física y mental.

Estos voluntarios decidieron donar su cuerpo a la ciencia una vez que fallecieran, por lo cual se logró efectuar muchos exámenes exhaustivos, los cuales arrojaron datos significativos sobre la relación que tiene el ejercicio físico con la salud del sistema nervioso.

Durante los exámenes realizados a los órganos de estos pacientes se pudieron encontrar vestigios de enfermedades degenerativas del sistema nervioso como el Alzheimer y la demencia senil.

También placas y nodos en el sistema nervioso, sin embargo, los pacientes que habían desarrollado la enfermedad eran los que no hacían actividad física.