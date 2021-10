¿Eres de las personas a las que les emocionan las noticias relacionadas con coches? No eres el único, cientos de personas están a la espera de ver y disfrutar de la innovadora creación de Lexus, sí se trata de LC Coupe Black Inspiration. Este increíble coche ofrece una apariencia muy atractiva, solo al verlo hay quienes afirman que sería el vehículo perfecto para Bruce Wayne.

Nuevamente Lexus, la marca japonesa de automóviles nos sorprende con un coche de extraordinaria calidad y durabilidad. No por nada es considerada como una de las 10 marcas de coches con mayor valor en el mercado. Así que es imposible no sentir curiosidad cuando sus desarrolladores nos asoman la idea de la llegada de una nueva creación. ¿Cómo es el LC Coupe Black Inspiration? ¿Qué lo hace sobresalir? Veamos…

El LC Coupe Black Inspiration, un clavado seguro

Estamos conscientes de que no todos los tipos y modelos de coche lucen bien con ciertos tonos. Aunque el negro es uno de los colores más atractivos, esto no significa que vaya a lucir bien en toda clase de vehículos. Sin embargo, podemos decir con total seguridad que este no es el caso del LC Coupe Black Inspiration.

Los expertos en coches han afirmado que el color negro es el clavado perfecto para este modelo. Es cierto que cada usuario tiene su color preferido, pero tenemos que estar claros en algo… ¡nadie puede negar que a este coche de Lexus le queda muy bien el negro!

Un coche moderno con gran versatilidad

La carrocería del LC Coupe Black Inspiration cuenta con un color Graphite Blackque que le aporta una versatilidad extraordinaria. A eso le sumamos unas llantas forjas de 21 pulgadas que le ofrece gran ligereza y resistencia al vehículo. La colocación de forjas mejora enormemente el rendimiento de las llantas cuando tiene que enfrentarse a fuertes cargas o impactos.

El resto de los elementos exteriores que normalmente llevan un tono cromado, también cuenta con el mismo color Graphite Blackque. Dentro del vehículo seguimos disfrutando del mismo color negro que va en combinación con un marrón oscuro que se hace presente en los paneles de las puertas y en la tapicería. Toda la tapicería es de cuero y cuenta con un sistema de sonido con altavoces de máxima calidad.

¿Cuándo estará disponible este coche de Lexus?

Un aspecto negativo de todo este asunto es el hecho de que solo estará disponible por ahora en el Reino Unido. A partir del 1 de noviembre abrirán las opciones para realizar los pedidos.