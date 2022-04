De manera sorpresiva y sin que nadie lo esperara, Mia Khalifa regresa a los desnudos y deja a más de uno de sus fanáticos con la boca abierta.

Todos saben que Khalifa comenzó en el medio a través de las plataformas de contenido para adulto, en las cuales realizaba videos xxx que sin duda alguna la hicieron una de las favoritas de los internautas.

Pero lo sorprendente de esto es que la joven había dicho que no iba a regresar ¿Qué sucedió?.

Como un intento por destronar a la nueva plataforma de contenido para adultos Only Fans, Mia decide incursionar en los clásicos y unirse a la conocida revista Playboy, para promocionar de esta forma uno de sus nuevos proyectos.

Mia Khalifa se muestra en Playboy Centerfold, que es una plataforma que hará competencia directa con la mencionada anteriormente Onlyfans. Aquí los usuarios también tienen la oportunidad de suscribirse para poder visualizar el contenido exclusivo de cada modelo, que en este caso es el de Mia.

Esta noticia fue dada por el portal oficial de Playboy, cuyo anuncio afirma que Mia es modelo exclusiva de la marca. A lo que la influencer respondió a la publicación colocando un emoji sonriendo, un corazón y el respectivo conejito característico de la marca.

Según fuentes extraoficiales, se estima que Khalifa pueda ganar por las fotografías más de 200.000 $ anuales.

Mia Khalifa le dijo adiós al cine erótico

En reiteradas ocasiones Mia Khalifa ha expresado que abandonó la industria de contenido para adultos a causa de malas experiencias, ya que ella se destacaba como una actriz relevante de una página de contenido erótico, de la cual denunció muy malos tratos por parte de la industria y cosificación de su imagen como mujer.

En un principio la joven dijo que todos en el estudio fueron respetuosos y amables, contando con un ambiente y espacio limpio de trabajo. Incluso sus compañeros hacían ver que nada podía salir mal o que nada fuese peligroso, con la finalidad de no incomodarla.

Pero lo que la llevó a salir de la industria fue que no la validaban, y que el hecho de hacer ese tipo de contenido en realidad no permite que eso suceda. Además, no es algo que se deba de hacer cuando lo que se busca en reconstruir y aumentar la autoestima.

Una noticia no esperada

En su momento esta noticia fue de repudio y causó malestar en muchos de sus seguidores, ya que expresaron haberse decepcionado de ella, por lo que estuvo rodeada de muchos comentarios negativos.

Sin embargo, también existieron personas que le brindaron su apoyo y la comprendieron, asumiendo incluso que era la mejor decisión que pudo haber tomado, ya que cada quien debe hacer lo que su corazón le dicte y no debía sentirse en obligación de entretener a otras personas mostrando o haciendo algo que ya no le gustaba.