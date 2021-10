¿Publicidad en Twitter? Si eres una de las personas a las que les gusta estar al tanto de todas las tendencias, comprendemos muy bien por qué utilizas las redes sociales, especialmente la plataforma de Twitter. Mantenerte al día con las últimas noticias te ayuda a estar informado sobre todo lo que pasa en tu país y fuera de él en fracción de segundo. Solo basta dar clic a la publicación que te llama la atención y listo.

Si en algún momento te has sentido molesto por la aparición de la publicidad mientras usas tu red social favorita, te entendemos. Una noticia que está dando vueltas por todas partes es el hecho de que Twitter tiene pensado incluir en su plataforma más publicidad de la que estamos acostumbrados a ver ¿te imaginas la idea de seguir viendo publicidad en el feed y peor aún que estas lleguen a tus conversaciones?

¿Es necesaria la publicidad en Twitter?

Todas las plataformas de redes sociales que no exigen ningún tipo de pago para disfrutar de su uso necesitan sustentarse de alguna manera. Por eso, ellas desarrollan las opciones de mostrar la publicidad y algunos anuncios a lo largo de toda la app. Sin embargo, también debemos resaltar que encontrarnos con algunas ofertas no es tan malo después de todo, así que en cierto modo nos mantienen al tanto de posibles oportunidades.

¿Por qué decimos que Twitter tiene planes de incrementar la cantidad de publicidad? Al parecer quienes trabajan detrás de la reconocida red social tienen interés en incluir publicidad tanto en el feed como en los hilos de respuestas a las publicaciones. ¿Llegará el momento en el que tendremos que ver más publicidad que los propios tweets? ¡Es posible! ¿Qué hacer para reducir la cantidad de publicidad en esta app?

¡Si es posible reducir la cantidad de publicidad!

Aunque muchos no saben, lo cierto es que sí es posible reducir la ola de publicidad en Twitter. Una vez que la publicidad aparezca debes pulsar en el icono de los tres puntos que se encuentra a la derecha de tu móvil. Al desplegar el menú te aparecerán varias opciones que te ayudarán a saber por qué a ti te está apareciendo cierta publicidad. Sin embargo, un método más sencillo para deshacerse de ellas es simplemente hacer clic en la opción: «Este anuncio no me interesa».

No tienes por qué dejar de disfrutar de las ventajas de Twitter aún cuando la publicidad parezca molesta. Mantente al día con las últimas noticias y aprovecha todo lo que esta app tiene para ti.