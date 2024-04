La barba de leñador , también conocida como «lumbersexual», se caracteriza por ser una barba completa y bien cuidada, que combina perfectamente con un look más rústico o hipster. Se perfila como una de las tendencias más fuertes para el 2022. Este tipo de barba requiere un mayor compromiso en cuanto a mantenimiento, pero el resultado final es, sin duda, un look audaz y varonil.

Hay una gran variedad de estilos de barba para elegir. Barbas completas , barbas de chivo, barba mosca, barba balbo; la lista puede seguir y seguir. No todas las barbas encajan con todos los rostros, de la misma manera que no todos los cortes de pelo encajan con todas las formas de cabeza. Por lo tanto, al elegir el tipo de barba adecuado para tu rostro, puedes mejorar tus funciones en lugar de ocultarlas o distorsionarlas.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy