Uno de esos lugares que no puede faltar en la lista de cualquier foodie es el Second Empire Restaurant and Tavern . Este lugar no solo ofrece una experiencia gastronómica increíble, sino que su edificio histórico añade un encanto especial al ambiente. Para disfrutar de la mejor deliciosa barbacoa de Carolina del Norte, The Pit es una parada obligatoria, aquí podrás saborear costillas ahumadas y pollo frito sureño con recetas que preservan las tradiciones gastronómicas locales.

