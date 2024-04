Para los entusiastas de las artes escénicas, Phoenix no decepciona. La ciudad cuenta con varios teatros de renombre, incluyendo el Teatro Orpheum , un hermoso edificio histórico que alberga una variedad de espectáculos en vivo. Las salas de conciertos como The Van Buren y Crescent Ballroom ofrecen una gran variedad de música en vivo, desde bandas locales hasta actos internacionales.

Por último, pero no menos importante, es el Parque del Agua de Tres Ríos. Este parque ofrece una gran cantidad de actividades al aire libre, incluyendo pesca, senderismo, ciclismo y observación de aves. En particular, el parque es conocido por sus impresionantes vistas de las Montañas Estrella. Sin duda, un lugar que todo visitante de Phoenix debe anotar en su lista.

