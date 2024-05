Y por último, pero no menos importante, no puedes dejar de visitar el icónico Biltmore Hotel . Este hito histórico es un verdadero testimonio de la opulencia de los años dorados de Coral Gables. Con su torre inspirada en la Giralda de Sevilla y un campo de golf de 18 hoyos, el Biltmore es una visita obligada para cualquier turista.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy