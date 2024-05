Para aquellos que buscan hacer una declaración audaz con su look, hay varias tendencias en cortes de cabello para hombres que se destacan por su singularidad. El corte de pelo Mohawk sigue siendo popular, pero ahora se ve en estilos más suaves y llevaderos. También hay una creciente tendencia hacia los cortes de pelo con color, con tonos que van desde los sutiles hasta los audaces. La idea es que no hay reglas cuando se trata de la autopresentación – si te gusta, ¡ve por ello!

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy