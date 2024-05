Al visitar Yosemite, hay actividades que no puedes dejar de lado. El icónico Half Dome es una experiencia desafiante pero gratificante para los excursionistas más aventureros. Si buscas algo más relajado, el valle de Yosemite ofrece diversas rutas de senderismo y puntos de observación como Glacier Point y Tunnel View, donde podrás capturar vistas panorámicas impresionantes. Además, no te pierdas el majestuoso El Capitan, un sueño para los escaladores de roca.

