Si prefieres un ambiente más exclusivo, Toronto ofrece una selección de lounges y bares en rooftops que brindan vistas panorámicas de la ciudad. Lugares como The Drake Sky Yard y The Roof at SOCO son perfectos para relajarse con un cóctel en mano mientras disfrutas de las luces de la ciudad. Estos espacios suelen contar con una decoración sofisticada y ofrecen un ambiente ideal para quienes buscan una noche más tranquila pero igualmente emocionante.

