El uso del cuadro sinóptico es de mucha ayuda en distintas facetas en la actualidad. Gracias a la representación gráfica de ideas, permite una mayor memorización de los conceptos, a la vez que existe una mejor comprensión de los temas. Ahora bien, si quieres conocer a fondo lo que implica un cuadro sinóptico, a continuación hablaremos más acerca de él.

¿Qué es un cuadro sinóptico?

Suele llamársele cuadro sinóptico o síntesis a un cuadro que posea un tipo de esquema gráfico y textual. Este permite una mayor distribución de la información, así como una jerarquía que va colocada en orden. Siempre se emplea para colocar el orden mental a través de categorías verbales, las cuales son conocidas como ideas principales. Luego, estas van seguidas de ideas complementarias y finalmente con detalles en específico.

En cualquier caso, el cuadro sinóptico ayuda a que la persona pueda avanzar desde los datos más generales hasta los más específicos. El hecho de que se le denomine como sinóptico, implica el hecho de que se necesita hacer una sinopsis. En otras palabras, se refiera a que es un resumen, o simplificación del campo en el que estaremos hablando. Poco a poco, los fragmentos se van colocando en orden hasta que se alcanza un esquema en su totalidad.

Tipos de cuadro sinóptico

Podemos encontrar al menos tres tipos de cuadros sinópticos, los cuales son los siguientes:

En este caso, la persona puede utilizar cuadros informativos que se encuentran organizados como un diagrama. Estos podrán plasmarse de acuerdo a su jerarquía, siempre organizados por líneas rectas. Al mismo tiempo, en la zona central se mantendrán las ideas principales, mientras que las secundarias se plasmarán hacia afuera, junto con los detalles. Los cuadros sinópticos en red. A diferencia de los dos casos anteriores, este es un esquema de carácter gráfico, donde los conceptos son capaces de generar un árbol. En este tipo de cuadros las líneas se vinculan unas con otras, siempre con la idea principal en el centro. Poco a poco, estas se van alejando a medida que se colocan los datos secundarios.

Usos de los cuadros esquemáticos

Este tipo de instrumentos suelen usarse para condensar toda la información de forma resumida y bastante simple. La mayoría de las veces, se emplean los cuadros sintéticos para el campo educativo, aunque también ha probado su utilidad dentro del mundo laboral y profesional. Su efectividad es esencial a la hora de organizar las ideas que después se convertirán en los proyectos a llevar a cabo.

El que una persona sea capaz de comprender un cuadro dependerá del uso de las piezas, las cuales influirán en que los temas se aborden de modo claro. Dichas piezas pueden manifestarse a través de las llaves, los puntos en el contenido o las figuras que se coloquen con la intención de diferenciar la jerarquía con los demás aspectos que componen el cuadro.

Si deseamos que los cuadros sinópticos se realicen de la mejor manera posible, hay que expresar el argumento de una manera que se pueda expresar fácilmente. Además, hay otras herramientas que resultan de mucha utilidad a la hora de estudiar o expresar una propuesta en el trabajo, como los mapas mentales.

Características que definen a los cuadros gráficos

1. Se desarrolla el tema principal

Podría decirse que lo más importante que caracteriza a este tipo de cuadros es el hecho de que cuenta con un punto principal que luego se desarrolla en subtemas. Lo primero que hay que hacer al elaborar este tipo de cuadros es revisar el asunto general que se desea expresar en su interior. Después de esto, hay que clasificar y analizar las ideas, se debe nutrir el contenido con los datos más relevantes que se van a añadir.

2. Los subtemas

Las ideas posteriores o subtemas expresados dentro del cuadro siempre deben relacionarse entre sí, pues forman parte del mismo apartado principal. Un ejemplo de ello sería que en el cuadro se hable del período Paleolítico, que es el tema general, en ese caso, las sub ideas serían las tribus nómadas que vivieron en ese tiempo. En cambio, no debe hablarse de las cuestiones que no se encuentran relacionadas, como la ganadería o la siembra.

3. Pocas ideas principales

La intención es presentar las ideas de forma clara, veraz y precisa. Para ello, se necesita que solamente haya 3 o 4 ideas principales, pues estas se desarrollarán mediante ideas secundarias. Además, se podrá explicar el asunto sin que este sea difícil de entender.

4. Los temas y subtemas se relacionan por gráficos

Las relaciones entre los puntos principales y secundarias se colocan de manera gráfica, sin tener que expresarlo verbalmente.

5. Se pueden ordenar los temas generales y detallados

Gracias a este tipo de cuadros, es posible ordenar los elementos que se ven muy generales con los más detallados. Por ejemplo, se puede unir el punto ‘deporte’ con algo más específico, como ‘deportes de agua’, ‘al aire libre’, entre otros.

6. Se puede usar vertical u horizontalmente

Existen dos formas gráficas en las que se pueden expresar los cuadros esquemáticos: Al desarrollar información, se puede hacer de arriba hacia abajo, donde los datos más importantes aparecen en el nivel más alto. O también se puede colocar la información de izquierda a derecha, donde el tema principal tendrá que ir primero, y luego desplazándose hacia la derecha con las demás ideas.

Como vemos, un cuadro sinóptico es capaz de usarse de muchas formas y trae consigo muchas ventajas, tanto para los estudios, como para el trabajo y muchas otras facetas. Deseamos que con esta información, puedas sacar el máximo provecho de esta herramienta tan útil para expresar información. De esta manera, disfrutarás de las presentaciones que hagas gracias a su ayuda.