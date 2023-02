Según The Washington Post, existen algunas carreras en las que no es necesario saber inglés. Entre ellas se encuentran la de bombero, la de conductor de autobús, la de mecánico de autos y la de carpintero.

¿Cuál es la mejor carrera para estudiar si no se domina el inglés?

Las carreras que se pueden estudiar son muchas, pero si no se domina el inglés, quizá sean mejor opciones las carreras técnicas o las carreras relacionadas con el mundo de la empresa. En el caso de que se quiera estudiar una carrera relacionada con la medicina o la biología, es importante que se estudie inglés para poder comunicarse con otros profesionales de otros países. Si se quiere estudiar una carrera de humanidades, también es importante dominar el inglés, ya que es la lengua más hablada en el mundo.

Carreras que no requieren matemáticas ni inglés

Las carreras que no requieren matemáticas ni inglés son las carreras tradicionales, como las carreras de medicina, derecho, ingeniería, arquitectura, etc.

Importancia del idioma inglés

El inglés es un idioma indispensable en el mundo laboral. La mayoría de los empleadores requieren de conocimientos de inglés para cubrir vacantes. El inglés es el idioma oficial en muchos países y es ampliamente utilizado en el ámbito comercial. La mayoría de las publicaciones científicas y técnicas se escriben en inglés. La mayoría de las películas y programas de televisión se producen en inglés.

Las carreras que no necesitan inglés son aquellas que no requieren de intercambios internacionales, como la medicina o el derecho. Sin embargo, el inglés es una herramienta fundamental en la vida laboral, por lo que es recomendable estudiarlo aunque no sea requisito para la carrera que hayas elegido.

Las carreras que no necesitan inglés son aquellas en las que el idioma inglés no es requerido para su realización. Dentro de estas carreras se encuentran la mayoría de las carreras técnicas y vocacionales.