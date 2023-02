No estudiar nada es una opción, pero probablemente no la mejor. Si no te gustan las matemáticas ni leer, quizás estudiar ciencias o humanidades podría ser una buena alternativa. Solo debes de decidir que estudiar y que a su vez tenga fuente de empleo.

Carreras que no requieren matemáticas

Las carreras que no requieren matemáticas son aquellas en las que el uso de esta ciencia es secundario o nulo. Dentro de ellas se encuentran la mayoría de las carreras de humanidades, artes y ciencias sociales, así como algunas carreras de ciencias de la vida. En cambio, las carreras de ingeniería, economía y administración sí requieren un dominio de las matemáticas.

¿Cuál es el Bachillerato que no tiene matemáticas?

El Bachillerato que no tiene matemáticas es el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Sin embargo, hay muchas alternativas que pueden ser igualmente satisfactorias, tales como estudiar diseño.

Si no le gustan las matemáticas ni leer, quizás estudiar historia o geografía podría ser una buena alternativa. Ambos campos requieren de habilidades para analizar y sintetizar información, y también para comunicar ideas de forma clara.