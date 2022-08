De acuerdo con la Defensora de los Derechos del Consumidor del Reino Unido, Play Station habría cobrado un sobrecoste a todos sus clientes por los últimos 6 años.

Alrededor de casi 6 mil millones de euros es la cifra que figura en una demanda colectiva a la que ahora se enfrenta Sony. Según esta, los usuarios habrían pagado un sobrecoste por las compras realizadas en los últimos 6 años a la compañía. Exactamente entre 79 y 562 euros por persona de más.

Alex Neill, quien es la defensora de los derechos de consumidor es la responsable de presentar dicha demanda por lo que sería una presunta violación de la Ley de competencia, y a su vez los señala de estafar a las personas cobrando una comisión de 30% a cada producto.

Todo esto es independiente de si el producto es un videojuego en físico o en digital, pues cualquier comprador con residencia en Reino Unido esta en el derecho de formular su reclamo de compensación. Todo ello siempre y cuando las transacciones sean menores a la fecha del 19 de agosto de 2016.

Obviamente Sony ha abusado mucho de su posición y ha estafado a cada uno de sus clientes con descaro.

Sony no se ha pronunciado con respecto a la demanda

Por ahora, Sony no ha dicho nada ni se ha pronunciado respecto a este tema. Pues la división de Play Station se encuentra inmersa en sus proyectos a futuro, haciendo publica la fecha de lanzamiento de PS VR2 para inicios del 2023, esta es la nueva versión de su dispositivo de realidad virtual para el PS5.

Durante el Opening Night Live de la Gamescom de este año ellos presentaron el DualSense Edge, que es un nuevo modelo personalizable de rendimiento alto del mando de la consola.

Próximamente también llegaran juegos exclusivos, como es el caso de The Lasto f Us: parte 1, y el remake del titulo de Naughty Dog y God of Ward Ragnarok, que es la nueva aventura de Atreus y Kratos por los reinos de mitología nórdica. Estos llegaran el 2 de septiembre y 9 de noviembre de este año.

Solo queda esperar a ver que sucede con la demanda a Sony y si ellos responden algo y se defienden, pues es una gran suma de dinero por la cual están siendo demandados. Un duro golpe para la compañía de videojuegos.

