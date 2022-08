Uno de los artistas más importantes de los últimos tiempos es Harry Styles, puesto que lo ha demostrado a través de cada una de sus canciones, las cuales encabezan las listas de popularidad en el mundo entero.

En estos meses, el reconocido y querido ex integrante de la boy band One Direction se ha encontrado bajo los reflectores de los medios de comunicación, pues no solo por sus giras musicales con lleno total, sino que se ha visto su participación en películas, como es el caso de Eternals de Marvel y el tráiler de Don´t Worry Darling, donde será el protagonista en compañía de Florence Pugh.

Como podemos ver, la carrera del joven artista se ha expandido a diversas áreas, incluyéndose además la del modelaje. Pues gracias a todas estas facetas el cantante de 28 años se ha hecho de un gran titulo por parte de una famosa revista musical.

Harry Styles es el hombre más deseado

Según la revista Rolling Stone, Harry Styles es el hombre más deseado de todo el mundo. Esta revista es uno de los medios más influyentes con respecto a la música, y ha dado mucho de que hablar luego de incluir a Nodal en una de sus portadas, debido a que es el primer cantante regional mexicano que logra ser la imagen principal de la revista.

Ahora, esta revista originaria de Estados Unidos crea polémica nombrando al canadiense como el hombre más deseado para la edición del mes de septiembre, en donde se incluye una entrevista con Harry Styles donde muestra como ha llegado a convertirse en un referente de la música pop.

No solo basta con otorgarle el titulo de hombre más deseado, sino que la revista y Harry harán historia, pues el joven estará en la portada de más de 10 ediciones en todo el mundo, incluyéndose la de Reino Unido, Argentina y Corea del Sur.

Harry Styles trae su “Love On Tour” a México

Luego de estar en uno de los mejores y más altos momentos de su carrera artística, Harry Styles no podía dejar al país mexicano fuera de gira actual.

Razón por la cual el próximo 24 y 25 de noviembre llegará al foro Sol de la CDMX con su gira musical Love On Tour, para interpretar sus más grandes éxitos y brindar un grandioso show a todos sus fanáticos mexicanos.

