El interés por la huesuda no decayó en el arte moderno. Durante el siglo XX, pintores como José Guadalupe Posada jugaron un papel crucial en popularizar la figura de la huesuda en la cultura mexicana a través de sus calaveras y grabados. Estos representaban una visión satírica y folclórica, uniendo la percepción de la Muerte con la identidad cultural y las festividades del Día de los Muertos. Tal representación simboliza no solo el final de la vida, sino también una celebración del ciclo eterno de la existencia.

Además, la Catrina resalta el significado del Día de Muertos como una celebración para honrar y recordar a los seres queridos que ya no están. En esta festividad, la muerte no se ve como el final, sino como una oportunidad para reflexionar sobre la vida y mantener viva la memoria de quienes nos han dejado. La presencia de la huesuda en las festividades es, por tanto, un recordatorio visual de la aceptación y el respeto hacia este ciclo natural.

