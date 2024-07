Las enfermedades crónicas no curables son afecciones de larga duración para las cuales no existe una cura definitiva, y su tratamiento se enfoca en manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Existen diversas enfermedades que caen en esta categoría, y a continuación se presentan algunas de las más comunes.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy