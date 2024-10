El estrés laboral y la falta de políticas efectivas para promover la salud mental son otros aspectos que no deben pasarse por alto. Estos factores no solo incrementan riesgos individuales, sino que también generan una carga adicional sobre el sistema de salud pública. Abordar estos temas de manera integral es esencial para reducir la incidencia de enfermedades graves y mejorar la calidad de vida en México.

