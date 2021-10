La red social TikTok ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Ahora es posible estar al tanto de todo lo que pasa con solo hacer un simple clic. Aunque cientos de personas cuentan con un usuario en esta red, es utilizada mayormente para cosas como bailes y humor. Sin embargo, no todo es baile y risas, a otras personas nos gusta sacarle más provecho a las cosas. Por eso, estamos encantados con los mejores perfiles que nos ofrece TikTok para hacer recetas de cocina.

Sabemos que disfrutar de deliciosos alimentos siempre es un placer. Pero estamos conscientes de que no todos somos expertos en la cocina aunque nos guste. En el caso de otros no disponen del tiempo suficiente como para asistir a una escuela de cocina para aprender un poco más. ¿Qué hacer si ese es tu caso? ¡Tranquilo, no tienes por qué preocuparte! Gracias a la red de TikTok todos podemos probar platillos nuevos de la mano de los expertos.

¿Por qué puede llegar a ser tan bueno probar nuevos platillos?

A nadie le gusta la monotonía, por eso siempre vamos en busca de probar cosas nuevas. Hay quienes quieren ir más allá y están dispuestos a hacer todo con el objetivo de comer platillos diferentes todos los días. Si quieres aprender recetas nuevas ahora es posible gracias a TikTok. ¡No te limites, probar alimentos nuevos puede ser mejor de lo que crees!

Cuando comes platillos nuevos…

Contribuyes a la fortaleza de los músculos.

Logras proteger tu sistema inmunitario.

Mantienes una piel más saludable.

Mejoras tu estado de ánimo y el de los demás.

Segregas endorfinas y serotonina.

Reduces los niveles de estrés.

Ayudas al mejor rendimiento del cerebro.

Los mejores perfiles de cocina en TikTok

@lacocinadelpirata: Aquí conseguirás una gran variedad de opciones. Este perfil divertido te ayudará a preparar desde ensaladas hasta burritos y pastas.

@juanessanchezp): Si lo tuyo son los dulces, te deleitarás con Juan Sánchez, con él podrás preparar los mejores helados, crepes y cupcakes.

@sofiacroqs: Sofía es amante de la comida típica, pero sus recetas no dejan de tener su toque original que te llevarán a probar cosas nuevas.

@paulinacocina: Con Paulina conseguirás los mejores consejos para preparar ricas ensaladas y otros platillos sencillos pero con un toque especial.